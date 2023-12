Gronings marketingcollectief brengt transparantie naar de voorgrond

GRONINGEN – Taskforce Agency, een vernieuwend marketingbureau opgericht door de Groningse ondernemers Ruben en Bernt, introduceert een frisse wind in de marketingwereld. Met een benadering die transparantie en eerlijkheid hoog in het vaandel draagt, doorbreekt Taskforce Agency de stigma’s die vaak rond marketingbureaus hangen.

Bernt Muurling, mede-oprichter van Taskforce Agency, licht toe: “Ruben en ik zitten al een flinke tijd in het vak en hebben aan zowel bureauzijde als klantzijde gewerkt. Dat heeft ons gemotiveerd om samen onze krachten te bundelen. We kennen de frustraties van onduidelijke communicatie en onzichtbare resultaten.”

Gecombineerde expertise

Het bureau, dat ontstond uit de gecombineerde expertise van Ruben en Bernt, met meer dan 27 jaar ervaring in de marketingsector, richt zich op het bieden van effectieve en meetbare marketingoplossingen. Hun achtergrond in het beheren van websites en webshops heeft hun aanpak diepgaand beïnvloed, met een sterke nadruk op verantwoorde investeringen en resultaatgerichte strategieën.

Taskforce Agency onderscheidt zich door haar unieke manier van werken. In plaats van vage rapportages en onpersoonlijke service, biedt het bureau duidelijke communicatie en directe, tastbare resultaten. Het team, bestaande uit erkende specialisten, zet zich in om de doelstellingen van hun klanten te realiseren, met een aanpak die volledig transparant is.

Transparantie is niet alleen een belofte maar een werkwijze bij Taskforce Agency. Klanten worden volledig betrokken bij het proces, waarbij elke stap, van strategieontwikkeling tot kosten, openlijk wordt gedeeld. Deze aanpak strekt zich uit tot de regelmatige publicatie van de strategie en het kostenplaatje in nieuwsbrieven en op LinkedIn, waarmee Taskforce Agency een voorbeeld stelt in de sector.

De filosofie van Taskforce Agency is gebaseerd op een gezonde relatie tussen bureau en klant, waarbij afspraken en beloften worden nagekomen. Dit wordt versterkt door hun prestatiegebaseerde betalingsstructuur, waarbij klanten betalen voor resultaten, niet voor beloften.

Taskforce Agency nodigt bedrijven uit om samen te werken aan meetbare en ambitieuze doelen, met een garantie van helderheid, eerlijkheid en echte resultaten. Geïnteresseerde partijen kunnen contact opnemen met Taskforce Agency voor een nieuwe benadering van marketing waarbij vertrouwen en resultaten voorop staan.

Voor meer informatie, bezoek https://taskforce.nl of neem contact op via info@taskforce.nl.

Foto: Taskforce Agency