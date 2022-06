Gronings videobedrijf ontvangt MIT-subsidie voor onderzoek AR

GRONINGEN – Herinner jij je Pokémon GO nog? Het populaire spel leidde in 2016 duizenden Pokémon-hunters naar het Noorderplantsoen in de stad. Met een smartphone in de hand waren ze op zoek naar Pokémons om te vangen. Niet dat deze écht in het plantsoen verstopt waren, maar de wezentjes werden tot leven gebracht door Augmented Reality (AR). En als je het aan videobedrijf Phil & Flo uit Groningen vraagt, is dat nog maar een klein voorproefje van wat er komen gaat.

Stel je eens voor: je loopt onder de inmiddels verdwenen Boteringepoort door of je ziet de oude trams weer rijden door de Heerestraat. Het verleden visueel terughalen naar het heden gebeurde tot nu toe vaak alleen met behulp van foto’s, video’s en animatie, maar we zouden dit ook ‘in het echt’ kunnen ervaren. Hoe? Met de inzet van AR. Via deze techniek kunnen er parallellen worden gemaakt tussen de digitale en fysieke wereld. Videospecialist Phil & Flo uit de stad houdt zich naast het maken van video’s en animaties bezig met het inzetten van deze techniek.

Geschiedenis komt tot leven

“Augmented Reality is een digitaal beeld, vaak een 3D-element, dat over de werkelijkheid wordt gelegd”, vertelt Phil & Flo. “Deze techniek maakt het voor het grote publiek mogelijk om bijvoorbeeld een duik in de historie te nemen. Bijzondere plekken in het verleden breng je terug middels een QR-code op een tegel. Na het scannen van deze tegel zie je bijvoorbeeld de oude situatie geanimeerd terug op je telefoon. Zo brengen we de tram terug in de Heerestraat en de Boteringepoort tot leven aan het einde van de Oude Boteringestraat!”

Subsidies van MIT en SNN

Met AR kun je dus complete transformaties visualiseren. Je kunt stedelijke gebieden veranderen van beton naar groen en dat is met de herinrichting van de stad een zeer interessante ontwikkeling. Om deze technieken verder te ontwikkelen heeft Phil & Flo een subsidie ontvangen van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en het Massachusetts Institute of Technology (MIT). De animatie-experts van Phil & Flo zullen daarmee onderzoeken of het mogelijk is om met behulp van AR een complete visie of omgeving in de realiteit te visualiseren.

Betaalbare toepassingen

De belangrijkste doelstelling is het ontwikkelen van een laagdrempelige toepassing van AR-storytelling voor consumenten en bedrijven. Het beoogde resultaat is een toegankelijk te gebruiken storytelling-product, met een productieprijs die niet ver afligt van de al bestaande product oplossingen zoals 2D en 3D-animatie, video en Virtual Reality (VR). Een denkbare toepassing is het aanschaffen van producten met behulp van AR, waarbij zoiets als een bankstel alvast (digitaal) in een woonkamer geplaatst kan worden om te zien of het past en bij de rest van het interieur staat.

