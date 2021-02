Het effect van online shoppen op kleine retailers

GRONINGEN – Online shoppen is al enkele jaren aanwezig in onze samenleving, toch is dit fenomeen pas het laatste jaar aan een echt duidelijke opmars begonnen. En daar zit de huidige corona crisis uiteraard voor een groot stuk tussen. Jammer genoeg biedt het online shoppen niet alleen voordelen en uitdagingen aan maar zijn er ook heel wat neveneffecten aan verbonden. Sommigen zijn vrijwel duidelijk terwijl andere neveneffecten voor velen wat ondergedoken leven.

Online aan- en verkoop is de nieuwe manier van zaken doen

Vandaag de dag leven we steeds meer, om het met een Engelse term uit te drukken, “on-demand”. We bestellen niet alleen kledij en schoenen online maar tegenwoordig ook cosmetica en zelfs eten. En zodra het besteld is, willen we ook dat het liefst gisteren nog geleverd wordt. Want als we fysiek naar de winkel gaan dan kunnen we de producten toch ook dezelfde dag nog meenemen, dus verwachten we bij online shoppen dezelfde service.

Jammer genoeg brengt online shoppen dus niet alleen maar voordelen met zich mee. Zo worden vele gebruikers ongeduldiger, minder begripvol om het nog maar niet te hebben over de kleine retailers.

Bovendien zijn velen ervan overtuigd dat webwinkels de echte fysieke kleine retailers alleen maar in de weg staan. Volgens sommige onderzoeken genieten webwinkels heel wat voordelen onder het mom van kortingen, weinig belastingen betalen en uiteindelijk nog eens alle lof toegezwaaid krijgen. Maar is dit ook effectief zo of wordt, door bepaalde groepen, veel overdreven?

Welke positieve gevolgen brengt dit met zich mee

Dat online shoppen heel wat positieve gevolgen en voordelen met zich meebrengt, dat mag onderhand wel al duidelijk zijn. Zo kun je tegenwoordig werkelijk alles online bestellen, aankopen en thuis laten leveren. Je hoeft je zetel of je huis dus helemaal niet meer uit, wat extra handig is als je bijvoorbeeld moeilijk te been bent of gewoon een day-off hebt. Bovendien kun je zelfs een bestelling plaatsen op zondag, wanneer andere winkels normaal gesloten zijn, en de levering laten toekomen op maandag. Kortom, het lijkt of online shoppen alleen maar berust is op comfort en gebruiksgemak.

Door de bestellingen online te maken, bespaar je niet alleen heel wat extra tijd maar ook extra kosten. Als je op zoek bent naar een trui en je gaat fysiek naar de winkel dan kom je vaak met nog 2 extra stuks naar buiten. Bij online shoppen gaan mensen vaak specifiek op zoek naar dat ene product dat ze nodig hebben of willen aankopen. En als je kleding bestelt, kun je deze thuis rustig even aanpassen (zonder lange wachtrijen om een pashokje te bemachtigen, en indien niet goed gewoon terug sturen.

Daarnaast werken heel wat online bedrijven met een extra korting indien het de eerste keer is dat je via hun website boodschappen doet. Op die manier nodig je de klant uit om de website vaker te bezoeken. En tot slot zijn webwinkels vaak in staat om lagere prijskaartjes te garanderen aangezien ook hun belastingen veel lager liggen dan deze van fysieke retailers.

Wat zijn dan de minpunten?

Zoals reeds aangegeven moeten we toch ook wel enkele kanttekeningen maken bij het online shoppen. Zo worden we als klant alleen maar ongeduldiger. Want als we zelf naar de winkel gaan dan kunnen we de goederen rechtstreeks in het winkelmandje plaatsen en dezelfde dag mee naar huis nemen. Met andere woorden; velen verwachten van webwinkels identiek dezelfde service. Wordt er een wachtperiode van 2 maanden gevraagd, dan zullen velen op zoek gaan om hetzelfde product via een andere webwinkel sneller geleverd te krijgen.

Maar de grootste bedreiging valt uiteraard wel in de richting van kleine retailers te situeren. Kleine retailers zijn vaak niet opgewassen tegen de krachtige grote spelers, zoals webwinkels, die de producten vaak veel goedkoper kunnen aanbieden. Dit resulteert vaak in gedwongen faillissementen en/ of sluitingen bij heel wat kleine retailers. Stel dat je bijvoorbeeld op zoek bent naar een nieuwe 3D printer en je vindt hetzelfde apparaat aan een goedkopere prijs in een gerenommeerde webwinkel, dan is de keuze snel gemaakt!

Faillissementen zorgen dan weer voor een toename van de leegstand aangezien er heel wat fysieke winkels zullen verdwijnen en panden leeg komen te staan. Kortom, toch iets om even bij stil te staan alvorens we de markt van het online shoppen verder uitspitten.

Hoe kan dit opgelost worden?

Het is ondertussen wel al duidelijk dat er toch nog heel wat gesleuteld moet worden om het zowel voor de webwinkels als kleine retailers aangenaam te houden. Zo betalen heel wat webwinkels weinig tot geen belastingen.

Denk bijvoorbeeld maar Amazon, één van de meest bekende bedrijven wereldwijd. Dergelijke bedrijven worden ook gedwongen om hun prijzen zo laag mogelijk te houden om te concurreren met andere webwinkels. Op die manier starten ze al met een zogenaamd theoretisch verlies waardoor ze belastingen kunnen ontduiken.

Het zou dan ook een goede oplossing kunnen zijn om webwinkels enkele duidelijke spelregels op te leggen waardoor de kloof met de fysieke retailers kleiner wordt. Op die manier kunnen de prijzen min of meer gelijkgesteld worden waardoor mensen niet altijd geneigd zijn om iets online te bestellen. Daarnaast kan het ook een oplossing zijn om supermarktketen enkel en alleen essentiële producten online te laten aanbieden. Op die manier zullen mensen die op zoek zijn naar bijvoorbeeld de 3D printer van weleer, eerst de speciaalzaken bezoeken.

Foto: Tumisu/Pixabay