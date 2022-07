Het gebruik van een WKO voor een CO2-neutraal Groningen

GRONINGEN – Ook Groningen is in 2050 CO2-neutraal. Dat betekent dat er in woningen geen gebruik meer wordt gemaakt van aardgas.

Steeds meer nieuw te bouwen woningen worden nu al duurzaam ingericht. Volledig voorzien van duurzame energie, zonder gasverbruik. De WKO (Warmte Koude Opslag) is een betrouwbare techniek die tegenwoordig vaak wordt ingezet. Het gebruik van bodemenergie middels een WKO levert een bewijsbare bijdrage aan de noodzakelijke energietransitie. Wil je er meer over weten? In dit artikel vind je meer informatie.

Over de techniek

De bodem zit vol met water. Een WKO bestaat uit een warme bron en een koude bron die dit water opslaat. In de zomer wordt overtollige warmte in de warme bron opgeslagen. Die warmte kun je in de winter goed gebruiken om je woning te verwarmen. Andersom geldt dat net zo! Het is een techniek die, in combinatie met een warmtepomp, zorgt voor een enorme energiebesparing.

Door te verkoelen via het koude water bespaar je tot wel 80% verkoelingsenergie in de zomer. In de winter bespaar je tot 60% verwarmingsenergie. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De WKO bestaat uit enorm veel ondergrondse warmwaterleidingen. Ook vind je er pompkamers met waterdichte afsluiting. De kunststof afdekkingen van TSE Online worden daarvoor gebruikt.

WKO’s in Groningen

In Groningen is WarmteStad al druk bezig om nieuwbouwprojecten aan te sluiten op WKO’s. Zo wordt een WKO al gebruikt bij Hete kolen, Borchrijck, de Grunobuurt, het Kolenpark, Lunettenhof, Powerhouse Helperpark, Leyhoeve en aan de Vrydemalaan.

Voordelen van een WKO

Het grootste voordel van een WKO, is dat deze vorm van energie nooit op gaat. De continue wisselwerking tussen koud en warm water blijft eindeloos doorgaan. Het gebruik van deze duurzame energie is dus ook gratis! De installatie brengt wel de nodige kosten met zich mee.

De WKO is daarnaast een toekomstbestendige oplossing. Per januari 2023 hebben kantoorgebouwen energielabel C nodig. Met een WKO en warmtepomp voldoe je daar eenvoudig aan. Ook voor woningen is een hoog energielabel interessant. Niet alleen met het oog op duurzaamheid, maar ook als je kijkt naar de energierekening en de waarde van je woning.

De toepassing van een WKO

Een WKO is bij veel projecten toepasbaar. Denk aan projecten in glastuinbouw, nieuwbouw, renovatie, utiliteitsgebouwen, winkelcomplexen, datacenters of gebouwen op verontreinigde grond. Als je dit gaat toepassen, heb je een vergunningplicht en rapportageplicht aan de provincie.

Foto: Skitterphoto/Pixabay