Het gemak van apparaatwielen

GRONINGEN – Om het gemak van het binnenshuis verplaatsen van apparaten en/of meubels te vergroten, zijn er apparatenwielen voor meubels op de markt. Dit zijn wielen, te bevestigen onder meubels, met een draagvermogen tot wel honderd kilogram per wiel. Zo is het makkelijker om bepaalde apparatuur of meubels te verplaatsen, zonder dat dit al te veel kracht kost of te veel tijd inneemt.

Verschillende soorten apparaatwielen

Er zijn diverse soorten apparaatwielen verkrijgbaar. Welke soort wielen het beste is voor jouw apparatuur, hangt onder andere af van het gewicht van de apparatuur. Als de apparaatwielen namelijk overbelast raken, zullen ze al snel slijten en moet je ze op korte termijn vervangen. Dat is natuurlijk zonde, dus kijk vooral naar het gewicht dat de apparaatwielen aankunnen. Een tip is om het totale gewicht van het meubel of apparaat door vieren te delen. Zo weet je precies wat de draagkracht van één apparaatwiel moet zijn.

Vervolgens zit er verschil in bokwielen en zwenkwielen. Dit heeft geen betrekking op het gewicht, maar op het vervoer van het apparaat of meubel. Als het apparaat enkel rechte wegen aflegt, dus bijvoorbeeld heen en weer in een gang, dan kun je het beste twee zwenkwielen en twee bokwielen nemen. Moet het apparaat naast recht kunnen rijden ook makkelijk bochten moeten kunnen maken? Dan kun je het best voor vier zwenkwielen gaan.

Beschermkappen

Een ander advies is om apparaatwielen met beschermkappen aan te schaffen. Dit is geen vereiste, maar de beschermkappen zorgen ervoor dat er geen haren, stof of draden tussen de wielen komen. Hierdoor raken de wielen minder snel beschadigd.

Verschil apparaatwiel en trolleywiel

Een trolleywiel is bedoeld voor kleinere meubels of apparatuur met een klein gewicht. Apparaatwielen hebben een groter draagvermogen en een breder loopvlak dan trolleywielen. Als je een wat lichter apparaat of meubel hebt, kun je ook gaan voor wat kleinere apparaatwielen, zoals dit apparatenwiel 50mm zacht. Apparaatwielen laten namelijk een strepen achter op de vloer en bieden meer stevigheid dan trolleywielen.

Vergeet de stiftbreedte niet!

Een ander onderdeel van apparaatwielen dat belangrijk is om niet te overzien, is de stiftbreedte. Wanneer je namelijk apparatuur of meubelen hebt waar apparaatwielen onder horen, dan zitten er vaak al gaten in het apparaat. In deze gaten kun je vervolgens de apparaatwielen bevestigen. Het formaat van deze gaten kan echter variëren. Voor wat kleinere meubelen heb je vaak een zacht meubelwiel stift 8mm nodig en voor grotere meubelen 11mm. Voor echt zware apparatuur heb je vaak geen stift, maar een bout of bevestigingsplaat aan het apparaatwiel bevestigd zitten.

Foto: VIVIANE6276/Pixabay