Hoe belangrijk is de transactiesnelheid voor een blockchain?

GRONINGEN – Blockchain-technologie is een van de meest veelbelovende technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Eén van de belangrijkste factoren die de adoptie van een blockchain-netwerk beïnvloedt, is de zogeheten transactiesnelheid. Hoe belangrijk is deze snelheid voor een blockchain?

Blockchain werd oorspronkelijk geïntroduceerd als de technologie die de digitale valuta van Bitcoin mogelijk maakte, maar het potentieel van blockchain is veel groter dan dat. De technologie wordt inmiddels al gebruikt in talloze toepassingen, zoals identiteitsverificatie en supply chain management. Het biedt daarnaast een enorme kans om de manier waarop we transacties uitvoeren te veranderen. Transactiesnelheid is daarbij van cruciaal belang, omdat het de snelheid en efficiëntie bepaalt waarmee transacties worden verwerkt en dus de bruikbaarheid en adoptie van deze nieuwe technologie beïnvloedt.

Consensusmethoden

Een van de belangrijkste aspecten die de transactiesnelheid van een blockchain kan beïnvloeden, is de zogenoemde consensusmethode die wordt gebruikt om transacties te verifiëren en te valideren. Er zijn verschillende consensusmethoden, zoals Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS) en Delegated Proof of Stake (DPoS). Sommige blockchains, zoals Cardano, hebben PoS geïmplementeerd om hun transactiesnelheid te verbeteren. Een ontwikkeling die de cardano munt koers geen windeieren heeft gelegd.

Andere blockchains, zoals Dogecoin, gebruiken PoW. En hoewel de dogecoin crypto koers eveneens flink is gestegen, leidt PoW wel tot een beperkte transactiesnelheid. Maar door een tweede laag op de blockchain te bouwen kan de snelheid aanzienlijk worden verhoogd. Bij zo’n second layer worden transacties namelijk buiten de hoofdketen verwerkt. Hierdoor kunnen ze sneller worden verwerkt, zonder de veiligheid van de hoofdketen in gevaar komt. Zo kunnen blockchains die gebruik maken van PoW ook in de toekomst sneller worden.

Tweede laagoplossing

Een goed voorbeeld van zo’n second layer op de blockchain van Bitcoin is het Lightning Network. Deze laag maakt het mogelijk om snelle microbetalingen uit te voeren. Maar het gebruik van zo’n tweede laagoplossing is niet zonder uitdagingen. Een van de grootste uitdagingen ervan is de complexiteit van het ontwerpen en het implementeren van een dergelijke laag. En er zijn ook zorgen over de centrale controle over de tweede laag, die kan leiden tot een vermindering van de decentralisatie en veiligheid van het blockchain-netwerk.

Een veelbelovende route

En hoewel er in de blockchainwereld zorgen zijn over de interoperabiliteit van verschillende second layers, biedt het gebruik van een tweede laagoplossing een veelbelovende route om de transactiesnelheid van blockchain-netwerken te verbeteren en tegelijkertijd het veilige en decentrale karakter van de blockchain te behouden. Het is dus aannemelijk dat de snelheid van transacties in de toekomst alleen nog maar sneller zal worden.

Foto: geralt/Pixabay