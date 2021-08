Hoe je ervoor zorgt dat je bedrijfspand energiezuinig wordt

GRONINGEN – Voor verschillende bedrijven kan het interessant zijn om zich bezig te houden met de besparing van energie. Dit kan jaarlijks veel kosten schelen en er zijn erg veel verschillende manieren waarop je dit kan doen. Een van deze manieren heeft te maken met het energielabel van het bedrijfspand. Als je hier in investeert dan kun je er erg makkelijk voor zorgen dat het pand energiezuinig wordt. Hoe je dat precies kan doen lees je hier.

Gevelisolatie

Door middel van gevelisolatie kan warmte moeilijk naar buiten, waardoor jij een lekker warm bedrijfspand houdt. In de winter betekent dit dat je dus minder snel de verwarming aan hoeft te zetten om het binnen warm te krijgen en in de zomer komt de warmte minder snel binnen, waardoor ook de airco minder hard hoeft te werken. Dit scheelt allemaal enorm in kosten.

Vloer en bodemisolatie

Isolatie wordt zwaar meegewogen als het draait om het energielabel van jouw bedrijfspand. Daarom kan het ook goed zijn om de vloer te isoleren. De vloer is namelijk ook een erg groot oppervlakte, waar veel energie door kan ontsnappen.

Dakisolatie

Ook door het dak kan veel energie verdwijnen en daarom is het verstandig om ook het dak te isoleren. Veel bedrijfspanden hebben slechte isolatie in de vorm van een plat dak, maar wil je een goed energielabel dan zul je hier toch aandacht aan moeten besteden. Isolatie is dus erg belangrijk, dus wil je optimaal resultaat dan kun je het beste alles in één keer laten isoleren.

Energiezuinige verlichting

Een goede en makkelijke manier om een beter energielabel te krijgen is door het aanschaffen van energiezuinige verlichting. Met energiezuinige verlichting wordt LED verlichting bedoeld. De aanschaf van LED verlichting is vergeleken met de andere manieren relatief goedkoop en deze investering wordt dan ook vaak binnen enkele jaren alweer terugverdiend.

HR ketel

Ook door het plaatsen van een nieuwe HR ketel kun je makkelijk veel energie besparen. Veel bedrijven maken nog gebruik van oude ketels, maar met een nieuwe kun je vrij goedkoop en snel een beter energielabel krijgen. Wil je al helemaal duurzaam bezig gaan? Dan zou je ook nog een waterpomp kunnen overwegen om jouw bedrijfspand te kunnen verwarmen.

Foto: Mateusz Dach/Pexels