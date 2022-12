Hoe PEAX Data jouw bedrijf slimmer maakt

GRONINGEN – Artificial Intelligence, ofwel artificiële intelligentie of AI, is de toekomst. Met Artificial Intelligence is de Food & Agri sector flink veranderd. AI zorgt voor slimme oplossingen waardoor ondernemingen kunnen profiteren van een slimmere, snellere en betere manier van werken.

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence, AI en in het Nederland Artificiële Intelligentie, is een machine die kan leren van informatie. Zo kan een AI redeneren en plannen en ontwikkelt het intelligente algoritmes. AI wordt al in het dagelijkse leven gebruikt door veel mensen. AI wordt bijvoorbeeld gebruikt door ondernemingen voor het versturen van gepersonaliseerde berichten naar klanten. De AI zoekt uit wat de klant eerder heeft gekocht en bekijkt de zoekopdrachten. Dit is voor ondernemingen een veel effectievere manier van werken.

PEAX Data

PEAX Data is een onderneming die AI inzet voor de Food & Agri sector. Met AI worden innovatieve oplossingen ontwikkeld door PEAX Data voor het verbeteren van de processen, het vergroten van de schaalbaarheid en het aanboren van nieuwe verdienmodellen. Maar hoe gaat dat dan precies in zijn werk en hoe werk het gebruik van AI dan in de Food & Agri sector?

AI in de Food & Agri sector

Het gebruik van Artificial Intelligence zorgt voor mooie ontwikkelingen in de Food & Agri sector. Met de AI van PEAX Data wordt autonoom telen mogelijk. Om dit te verwezenlijken wordt de kennis van experts en data van de onderneming gebruikt en omgezet in algoritmes. Zo wordt de kennis van de kwekers op een grotere schaal ingezet voor het produceren van een kwalitatief product.

Forecasting algoritmes worden ingezet voor het voorspellen van de toekomstige vraag. PEAX Data optimaliseert in combinatie met andere datastromen uit de supply chain de voorraad. Producten in de Food & Agri sector hebben een beperkte houdbaarheid. Daarom is voorraad optimalisatie een belangrijk onderdeel dat met behulp van AI geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast helpt AI met het voorspellen van de vraag. De verwachte vraag wordt door de AI voorspeld zodat de voorraadniveaus op elk moment optimaal worden behouden.

Verder werkt PEAX Data met behulp van AI aan het bepalen van de prijszetting. Machine Learning wordt hierbij ingezet op de elasticiteit van de prijs te voorspellen en voor het bepalen van de prijs. AI wordt ingezet door PEAX Data voor het verkrijgen van retail- en marktinzichten. Als je weet wat retailers en de concurrent aanbiedt kun je als onderneming betere keuzes maken. Ten slotte zet PEAX Data AI in voor het voorspellen van de productie. Hiervoor wordt historische productiedata en verschillende algoritmes ingezet voor het voorspellen van de productie in de toekomst.

Wil jij graag meer weten over PEAX Data en hoe zij AI inzetten in de Food & Agri sector? Bekijk dan eens de website van PEAX Data voor meer informatie en neem contact op.

Foto: Christina Morillo/Pexels