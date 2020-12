Is het na bitcoin nu de beurt aan Ethereum en XRP?

GRONINGEN – Bitcoin steeg deze maand naar een nieuw hoogtepunt en ook de andere cryptomunten lijken daardoor inmiddels een sprong naar boven te maken.

Hoewel de meeste alternatieve cryptomunten, de zogenoemde altcoins, in tegenstelling tot bitcoin op dit moment nog ver onder hun recordwaarde liggen, zijn veel van dit soort munten sinds de crash in maart behoorlijk in waarde gestegen. De op een na grootste cryptomunt, Ether, is sindsdien verviervoudigd in prijs en de derde grootste munt, XRP, verdubbelde vorige maand in slechts vijf dagen. Wat kunnen we nog van deze munten verwachten?

Ethereum

Ether (ETH) is na bitcoin de meest bekende cryptomunt. Met een marktkapitalisatie van meer dan 66 miljard dollar staat de munt ver boven de andere altcoins. Het onderliggende netwerk, Ethereum, ondersteunt naast Ether tal van andere munten. Dat is een van de redenen waarom de populariteit van het platform zo groot is. Daarnaast kunnen op het Ethereum-netwerk ook smart contracten worden ingezet, die een transactie mogelijk maken, bevestigen en onomkeerbaar maken.

Tijdens de vorige bullmarkt in 2017-2018 werd de prijs van Ether vooral gestuwd door ICO’s, initial coin offerings. Met Ethereum als onderliggende blockchain, werden destijds talloze nieuwe cryptomunten ontwikkeld die via een ICO geld inzamelden voor hun project. Ditmaal lijkt DeFi (decentralized finance) de achterliggende kracht voor de prijsstijging, waarbij financiering op een experimentele manier wordt geregeld. De Ethereum koers beweegt op het moment van schrijven rond de 650 dollar. De koers werd de afgelopen dagen mee omhoog getrokken toen Bitcoin door de psychologisch belangrijke twintigduizend dollar grens brak. Analisten verwachten dat de prijs van Ether met Bitcoin verder mee omhoog zal bewegen.

XRP

De derde grootste cryptomunt is XRP en maakt gebruik van het Ripple-netwerk. XRP kent van de top drie grootste munten de snelste transactietijd en wordt gebruikt om betalingen tussen banken te regelen. De munt heeft momenteel een marktkapitalisatie van meer dan 20 miljard dollar en schoot onlangs naar 91 dollarcent. Daarna was de Ripple koers teruggezakt naar zo’n 45 dollarcent, maar inmiddels heeft ook XRP weer een opwaartse beweging ingezet met dank aan de stijgende Bitcoin koers.

Sommige analisten beweren dat de recente prijsstijging in XRP te maken had met de airdrop van het Flare-netwerk (FLR). Flare zorgt ervoor dat smart contracts straks ook op het netwerk van Ripple werken. Met behulp van de Ethereum Virtual Machine (EVM) kan Flare bestaande Ethereum applicaties namelijk implementeren om zo ook DeFi te ontgrendelen op het ecosysteem van XRP. Na de airdrop zakte de prijs van XRP ineen, maar met haar marktkapitalisatie staat de munt nog altijd ver boven de meeste andere altcoins.

Foto: vjkombajn/Pixabay