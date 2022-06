Je eigen website maken hoeft niet duur te zijn

GRONINGEN – Thuis studeren hoeft niet duur te zijn, maar er zijn meer manieren om je kennis te vergroten in de huiselijke sfeer. Een online project optuigen is er een van. Daarom lees je in deze blog over de lage kosten voor een website om je te inspireren.

De eerste stap

Registreer een domeinnaam dat aansluit op het gebied waarin je actief gaat zijn. Dus zit je in de markt over hardloopschoenen, dan zou iets als hardloopschoenennu.nl bijvoorbeeld een slimme keuze zijn. Dit is tevens het goedkoopste aspect, want met gemiddeld 19 euro per jaar staat je bedachte naam al vast. Niemand kan zo met jouw creatie aan de haal gaan.

Een hostingpakket

Voor gemiddeld 80 euro schaf je vervolgens een hostingpakket aan, hiermee is een website maken haast afgerond. Het is echter verstandig om een hostingpakket uit te zoeken dat het beste past bij je toekomstplannen. Er zit namelijk een verschil tussen de mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld ruimte, uitbreidingsopties, het opzetten van e-mailadressen, snelheid en een digitale desk voor hulp.

Wees dus eerst zowel nieuwsgierig als geduldig voordat je overgaat tot een besluit. Daardoor draai je mogelijk gemakkelijk de komende jaren richting groei, waarbij deze kostenpost hetzelfde tarief hanteert. Vervolgens begeef je je in een paar minuten bij de laatste stap.

Het opbouwproces

Goed, nu je domeinnaam en hostingpakket een feit zijn, is het tijd om je website te bouwen. Bovendien zijn de benodigdheden daarvoor eenvoudig te begrijpen en gratis. Deze zogeheten drag & drop builders kun je vergelijken met een concept neerzetten in de bouwhoek vroeger op school. Je sleept namelijk de elementen naar de juiste plek en ziet hierdoor meteen resultaten. Daarnaast kennen deze systemen ook een gemakkelijke omgang voor je bezoekers. Kortom, iedereen is tevreden!

Handleidingen

Je zou nu meteen het bovenstaande stappenplan kunnen uitvoeren. Maar wellicht lijkt het lastig om in de uitvoeringsmodus te raken. Gelukkig kent elk bedrijf waar je de bovenstaande zaken regelt hulpgidsen waarmee je ieder detail opslaat in je hoofd. We raden aan om deze route te bewandelen, omdat je steeds een antwoord krijgt op een vraag om daarna het proces voort te zetten. Wanneer start jij met deze goedkope kans?

Foto: ananitit/Pixabay