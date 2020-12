Kan het enthousiasme van Bitcoin overslaan op andere munten?

GRONINGEN – Het kan niemand ontgaan zijn dat de Bitcoin koers onlangs een flinke stijging heeft doorgemaakt. Kan deze groei ook overslaan op de andere cryptomunten?

Het enthousiasme voor cryptocurrencies lijkt terug van weggeweest. Of toch niet? Want hoewel de prijs van bitcoin op dit moment een nieuw hoogtepunt heeft bereikt, blijft het aantal zoekopdrachten in Google ver achter. Dat blijkt uit een analyse van Coindesk. Het online crypto magazine onderzocht hoe vaak men via Google zoekt naar bitcoin en kwam erachter dat het aantal zoekopdrachten ver onder het hoogtepunt van 2017 ligt.

Goedkopere bitcoin?

De recente stijging in de prijs van bitcoin wordt daarom voornamelijk toebedeelt aan de institutionele beleggers. En nu de prijs van één bitcoin op het moment van schrijven al ver boven de twintigduizend dollar is gekomen, verwachten crypto enthousiastelingen dat nieuwe retail investeerders zullen kiezen voor een ‘goedkopere bitcoin’, zoals XRP of TRON (TRX). Deze munten kosten namelijk slechts een fractie van een bitcoin.

Bitcoin is uniek

Het unieke van bitcoin is dat er maar 21 miljoen munten van zijn en er dat nooit meer van kunnen worden bijgemaakt. Bovendien was het de allereerste cryptomunt en zorgt het netwerkeffect ervoor dat iets als een nieuwe of goedkopere bitcoin moeilijk lijkt te realiseren. Je zou bitcoin in dat opzicht kunnen vergelijken met Facebook: de kans dat Facebook door een alternatief netwerk van de troon zal worden verstoten wordt over het algemeen erg klein geacht.

Anticiperen

Toch zijn er inmiddels duizenden alternatieve cryptomunten en veel van deze munten hebben hun eigen niche gevonden. Het is goed mogelijk dat deze munten, bijvoorbeeld door hun relatief kleine marktkapitalisatie, grotere prijsstijgingen kunnen doormaken dan bitcoin. Hierom anticiperen veel crypto traders op toenemende prijzen van dit soort munten, zoals een stijging in de Tron koers. Ze verwachten dat nieuwe investeerders eerder de keuze zullen maken voor een betaalbare coin, dan voor een ‘dure’ bitcoin.

Foto: AlphaTraderZone/Pexels