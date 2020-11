Kinderen alleen thuis? Houd ze in de gaten met een IP camera voor binnen

GRONINGEN – Op welke leeftijd is een kind oud genoeg om even zelf thuis te blijven? Moet je weer een oppas regelen, gaat de kleine op bezoek bij opa en oma of verstop je de lucifers en bid je voor een goede afloop? Met moderne technologie kunnen zorgen bij ouders worden weggenomen én opgroeiende kinderen kunnen voorzichtig wennen aan zelfstandigheid. Houd je kinderen voortaan in de gaten met een IP camera voor binnen.

Home Alone in het echt

De film Home Alone dateert alweer uit 1990 en is nog steeds een geliefde klassieker voor velen. Naast lachen is het ook zeker griezelen, zeker voor ouders met opgroeiende kinderen. Wat gebeurt er eigenlijk wanneer ik mijn kinderen alleen laat? Hoe bepaal ik de leeftijd en waar begin ik? Een vaak toegepaste werkwijze is even bij de buren binnenlopen, en duidelijk aangeven waar je bent. Zo neem je steeds wat meer afstand en voor een langere tijdsduur. Toch knaagt er van binnen iets omdat je geen zicht meer hebt op de kinderen. Het liefst zou je een bewakingssysteem neerhangen alsof jouw kinderen kunstwerken zijn in het museum. Maar dat is een onderwerp voor een heel andere film…

IP camera voor binnen; niet alleen voor inbrekers

Een oplossing om jezelf rust te gunnen en jouw kinderen te laten wennen aan alleen zijn is een IP camera voor binnen. IP staat voor Internet Protocol, dit betekent dat de camera via het thuisnetwerk in verbinding staat met het internet. Dat houdt in dat je niet in huis hoeft te zijn om de beelden te bekijken. Ook bij de buren in huis of in Australië kun je via een app en een (mobiele) internetverbinding de beelden bekijken. Zowel live kijken als terugkijken is mogelijk. Uiteraard kan niet iedereen zomaar meekijken, de verbinding moet wel beveiligd zijn. Ook raden we niet aan op vakantie te gaan naar Australië en de kinderen alleen thuis te laten, laten we met kleine stapjes beginnen!

Zijn beveiligingscamera’s veilig?

Zodra je een camera in huis plaatst bekruipt er een gevoel dat je bekeken wordt. Dat is heel begrijpelijk, daarom zullen moderne IP camera’s altijd encryptie methoden toepassen om ervoor te zorgen dat er geen pottenkijkers kunnen meekijken. Je zult met een app op je smartphone of via een website met login (dit is niet altijd mogelijk) kunnen inloggen op je eigen stukje van de cloud en de beelden kunnen bekijken. Somfy heeft een handige ‘privacy shutter’ op hun Indoor IP camera geplaatst, zo kun je ook tijdelijk de lens van de camera bedekken. Bijvoorbeeld wanneer iedereen thuis is en je geen behoefte hebt aan doorlopend notificaties bij beweging.

Verantwoordelijkheid voor opgroeiende kinderen

Een kind alleen laten is voor een ouder een grote stap, het is vaak ingrijpender voor ouders als voor de kinderen. Toch is het een belangrijk deel van de opvoeding. Ze moeten namelijk leren om zelfstandig te handelen en verantwoordelijkheid te nemen. Dit is een proces dat langere tijd duurt, door een IP camera te plaatsen kun je kinderen geleidelijk aan meer ruimte en verantwoordelijkheid geven.

Maak duidelijke afspraken

Een vader of moeder is geen politieagent, zeker niet als het om de eigen kinderen gaat. Je moet opletten en sturen, de hele dag door een kind in de gaten houden schept niet bepaald een vertrouwensband tussen gezinsleden. Betrek daarom het kind bij de keuze voor een IP camera in huis. Leg uit waarom er plotseling een camera hangt, en breng helder over dat het een stukje extra veiligheid biedt. Je kunt daarbij duidelijk afspraken maken over wanneer, hoe en waarom. Alleen al deze communicatie zet het kind aan tot denken over alleen thuis blijven, de mogelijkheden en de mogelijke gevolgen. Spreek ook een protocol af bij gevaar. Hoe jouw kind alarm kan slaan bijvoorbeeld.

Tip: koppel de IP camera aan andere slimme apparaten

Een IP camera is de ideale toevoeging aan een smart home systeem. Woon je nog niet in een slimme woning? Dan kun je vanuit de camera verder gaan uitbreiden. Het is mogelijk om diverse apparaten met elkaar te koppelen, denk bijvoorbeeld aan een video deurbel. Zo kun je buiten de woning zien wie er aan de deur belt bij afwezigheid, je kunt als ouder zelfs de persoon voor de deur te woord staan via de intercom functie. Zo lijkt het net alsof je gewoon thuis bent. Ook de verlichting, bewegingssensoren of elektrische raamdecoratie kun je koppelen met het camera systeem. Een Outdoor IP camera is uiteraard ook een optie. Let dan op een camera die waterdicht is en voorzien is van diefstalbeveiliging.

Werken aan zelfstandigheid doe je samen. Houd een (camera) oogje in het zeil voor dat extra steuntje in de rug.

Foto: geralt/Pixabay