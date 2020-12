KPN start met aanbieden van eSim

GRONINGEN – KPN is de afgelopen maand als laatste grote Nederlandse telefoon-provider begonnen met aanbieden van eSim aan (nieuwe) klanten. Dat meldt RTL Nieuws op haar website.

Heb je dit jaar een nieuwe smartphone gekocht? Dan is de kans groot dat jouw telefoon geschikt is voor eSim, een digitale simkaart die het wisselen van telefoonprovider een stuk makkelijker maakt. De ‘e’ in eSim staat voor embedded, wat simpelweg inhoudt dat je nooit meer een fysieke simkaart hoeft te verwisselen. Met eSim kun je namelijk twee nummers op één telefoon zetten. En dat is niet alleen handig voor als je buiten Europa op vakantie gaat, maar ook als je bijvoorbeeld een tweede, zakelijke nummer hebt.

Telefoonproviders

Voor velen van ons is eSim een nieuw begrip, maar de nieuwste smartphones, tablets en andere gadgets zijn tegenwoordig al voorzien van eSim. KPN-dochter Simyo was volgens Simonly.nl de eerste telefoonprovider van Nederland die eSim sinds begin dit jaar beschikbaar maakte voor abonnees en prepaid-gebruikers. Ook andere providers, zoals T-Mobile en Vodafone, bieden inmiddels al eSim aan. En sinds begin november kunnen klanten van KPN eveneens kiezen voor (of gratis overstappen op) eSim via de MijnKPN-app.

Apple Smartwatch

De eSim biedt ook de mogelijkheid om een simkaart toe te voegen aan je smartwatch. Een smartwatch heeft doorgaans geen ruimte voor een fysieke sim, maar een van de uitzonderingen is de Apple Watch met 4G-internet. Dat model is nog niet in Nederland verschenen, maar het is evident dat andere smartwatches deze trend die door Apple is ingezet zullen volgen. KPN biedt met eSim nog geen ondersteuning voor de smartwatch van Apple of andere merken en het is ook nog niet bekend vanaf wanneer dat zal gaan gebeuren.

Telefoons met eSim

De eSim is op dit moment al geschikt voor diverse telefoons, zowel op iOS als Android.

iOS

iPhone SE (2020)

iPhone Xr/Xs/Xs Max

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max

Android

Google Pixel 2/2 XL

Google Pixel 3/3 XL

Google Pixel 3a/3a XL

Google Pixel 4/4 XL

Google Pixel 4a

Samsung Galaxy S20/S0+/S20 Ultra

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Z Flip

Motorola RAZR

Foto: Silvie Lindemann/Pexels