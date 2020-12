Litecoin explodeert en breekt voor het eerst sinds 2019 boven $100

GRONINGEN – Terwijl Bitcoin alle records verbreekt, stijgen ook veel alternatieve cryptomunten mee. Niet alleen Ether en XRP, maar ook Litecoin schiet omhoog.

Het kan weinigen ontgaan zijn dat de Bitcoin momenteel op nieuwe recordhoogte staat, zowel in dollars als in euro. De Bitcoin koers is de laatste tijd enorm gestegen dankzij de intrede van institutionele investeerders, zoals de Amerikaanse levensverzekeraar MassMutual en vermogensbeheerder Ruffer. Beide partijen hebben onlangs bekend gemaakt dat ze voor miljoenen dollars aan Bitcoin hebben gekocht. De instituties volgen daarmee de weg die door Michael Saylor van MicroStrategy is ingezet.

Het zilver naast Bitcoin’s goud

De stijging in de prijs van Bitcoin heeft ook effect op die van alternatieve cryptomunten, zoals de Litecoin koers. Met een marktkapitalisatie van iets meer dan 7 miljard dollar is Litecoin momenteel de op vijf grootste cryptomunt. De munt ontstond kort nadat Bitcoin op het toneel verscheen en heeft net zoveel eenheden, maar wel een snellere laadtijd. Daarom zou Litecoin in vergelijking met Bitcoin een betere keus zijn om mee te betalen. Derhalve wordt de munt vaak vergeleken met het zilver naast het digitale goud.

En net zoals echt zilver goud kan overtreffen qua opwaartse beweging in een bullmarkt, kan ook Litecoin Bitcoin flink voorbij schieten in een opwaartse trend. De afgelopen 24 uur steeg Litecoin bijna met 20 procent en in de voorbijgaande week was dat zelfs meer dan 30 procent. Toch zijn zulke stijgingen niet ongekend voor Litecoin. De munt leidde de cryptomarkt op sommige momenten namelijk met soortgelijke stijgingen, waarna pas later Bitcoin en andere crypto’s deze trend volgden.

Litecoin breekt 100 dollar-grens

Met de recente stijging is de Litecoinprijs geëxplodeerd en voor het eerst sinds 2019 boven de honderd dollar uitgekomen. Op het moment van schrijven staat de koers op 110,87 dollar en analisten verwachten dat de prijsstijging volgend jaar doorzet. Men verwacht namelijk dat er zich meer kopers zullen aandienen, waardoor de prijs begin januari richting de 140 dollar kan bewegen. Maar zeker weten doet niemand het, dus zie deze verwachtingen nooit als financieel advies en doe altijd je eigen onderzoek.

Foto: EivindPedersen/Pixabay