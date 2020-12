Maatwerk applicaties worden steeds meer de standaard

GRONINGEN – Wanneer je als ondernemer een bedrijfsproces wilt automatiseren, of een applicatie wilt aanbieden om je werknemers te ondersteunen, biedt custom software vaak een uitkomst.

Ben je ondernemer en wil je je bedrijfsprocessen automatiseren of efficiënter inrichten? Dan is het niet onverstandig om naar een passende oplossing te zoeken met maatwerk applicaties. In plaats van een standaard softwarepakket, is een maatwerk applicatie een vorm van software dat specifiek voor jouw bedrijf is ontwikkeld en ingericht. Op die manier krijg je als ondernemer beter grip en inzicht op projecten en bedrijfsprocessen.

Voordelen van maatwerk applicaties

Bedrijven maken voor hun bedrijfsvoering doorgaans gebruik van standaard software, denk aan software voor administratie, urenregistratie of klantcommunicatie. Doordat dit type software niet specifiek is afgestemd op jouw bedrijf, heb je doorgaans te maken met ontbrekende of overbodige functies. Maatwerk applicaties bevatten daarentegen alle functies die jouw organisatie nodig heeft en sluiten nauw aan bij de werkwijze van je onderneming. Zo draagt op maat gemaakte software bij aan de efficiëntie en dus de winstgevendheid.

Met maatwerk applicaties voorkom je onnodige invoer van data en is de controle van deze data afgestemd op jouw diensten, producten en processen. Daardoor biedt het meer tijdwinst en een verhoogd gebruikersgemak. En omdat de software volledig af is gestemd op de organisatie en gebruiker, roept de invoering van maatwerk applicaties doorgaans minder weerstand op binnen de organisatie en kan het juist het werkplezier vergroten. Daarnaast onderscheid je je met maatwerk simpelweg van de concurrent.

Maatwerk applicatie duur?

Doordat maatwerk applicaties tot in de puntjes zijn afgestemd op een bedrijf, wordt vaak ten onrechte gedacht dat dit duurder is dan standaard software. Maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. Maatwerk software wordt namelijk altijd opgebouwd uit bestaande blokken, waardoor het eigenlijk voor een groot deel uit standaard software bestaat. Hierdoor kunnen overbodige functies worden weggelaten en kan de applicatie op de langere termijn juist meegroeien.

Foto: RAEng_Publications/Pixabay