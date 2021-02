Meer omzet uit je webshop door conversie optimalisatie

GRONINGEN – Je hebt een webwinkel en wordt goed gevonden in Google. Toch blijven de verkopen achter. Hoe kun je er in zo’n geval voor zorgen dat je online meer omzet behaald?

De wereldwijde coronacrisis heeft voor een enorme digitale versnelling gezorgd. Het aantal gebruikers van online vergadersoftware, zoals Zoom en Microsoft Teams, schoot in de lucht en het aantal internetverkopen steeg in het vierde kwartaal van vorig jaar zelfs naar recordhoogte. Maar wat als de omzet uit jouw webshop ondanks een goede positie in de zoekresultaten achterblijft of zelfs terugloopt? Wat is daarvan de oorzaak en wat kun je daar vervolgens aan doen?

Conversie optimalisatie

Hoewel iedereen tegenwoordig een website kan maken via Wix of een webshop met Shopify, begint daarna pas het echte werk. Hoe zorg je ervoor dat jouw website meer bezoekers ontvangt of jouw webwinkel meer verkopen genereert? Het geheim zit hem in conversie optimalisatie (CRO). CRO is een online marketingbegrip voor verschillende activiteiten die je kunt ondernemen om bezoekers tot iets te laten bewegen. Denk hierbij aan het klikken op een link of telefoonnummer, het invullen van een contactformulier, het aanvragen van informatie of bijvoorbeeld het bestellen van dat ene product.

Haal meer uit je bezoekers

Met CRO maak je van een websitebezoeker een lead of een klant. Het wordt daarom ook wel de heilige graal van de online marketing genoemd. Maar de grote vraag blijft: hoe? CRO-experts werken puur op basis van data. Via handige tools worden kliks en muisbewegingen van bezoekers gevolgd. Hoe beweegt iemand door een website? Wie klikt waar en in welke volgorde? Het optimaliseren van conversies draait dus om veel experimenteren, testen en evalueren. Geen wonder dat CRO echt een specialisme is. Bedrijven zoals het Groningse Conversies.nl is landelijk een van de snelstgroeiende bureaus dat zich volledig in het optimaliseren van conversies heeft gespecialiseerd.

Schakel een specialist in

Loopt het aantal bestellingen uit jouw webshop terug of ben je pas net begonnen met het online verkopen en vallen de resultaten tegen? Dan kun je natuurlijk zelf proberen om bepaalde aanpassingen te doen. Misschien helpt een andere tone of voice, een fellere kleur, een andere plek voor die button of misschien zelfs een andere knoptekst. Toch houden veel ondernemers zich liever bezig met hun product of dienst dan met hun website. En wie zelf gaat experimenteren, loopt bovendien het risico dat bepaalde wijzigingen juist averechts werken. Wie daarom echt serieus aan de slag wil met het verhogen van conversies schakelt daarom een specialist in.

Foto: Roberto Cortese/Unsplash