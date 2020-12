Met de Giftomatic geef je een persoonlijk cadeau op afstand

GRONINGEN – Door de lockdown wordt kerstcadeaus kopen en geven moeilijker. Giftomatic lanceert daarom een cadeau app waarmee op originele manier een cadeaukaart op afstand kan worden gegeven. De nadruk van de app ligt op personalisatie. Hierdoor ontstaat een nieuwe geef-ervaring met video effecten en voorgeselecteerde cadeaus.

Aangesloten partners zijn onder andere Wehkamp, Bol.com, Hema en de VVV online cadeaucode, waardoor de ontvanger bij ruim 100 webshops terecht kan. Het geven kan via bijvoorbeeld Whatsapp, vier je Kerst toch samen dan kan een QR code worden gescand.

Feestelijke video

In de app zit een eenvoudig te gebruiken feature om een video mee te maken. Via een face-swap wordt de ontvanger in een grappige video geplaatst. Hij ziet zichzelf terug in grappige clipjes waarin hij een hip dansje doet, in de maling wordt genomen en bijvoorbeeld een taart in zijn gezicht krijgt.

Cadeau suggesties

Om de ontvanger te inspireren wat hij kan kopen met het cadeautegoed, kunnen vijf cadeausuggesties worden klaargezet. Daarmee kan de gever laten zien dat hij heeft nagedacht over persoonlijke interesses van de ontvanger. Zo wordt het eenvoudiger om een cadeau voor hem of voor haar te selecteren.

De app weet precies welke producten populair zijn, en met slimme filters kunnen snel en effectief producten worden voorgeselecteerd. Deze producten worden verkocht door de aangesloten webshops zoals Wehkamp, Bol.com en Hema.

De app bevat thema’s voor alle cadeaugelegenheden zoals Kerstmis, verjaardagen en zakelijke bedankjes.

Winactie op Instagram

Giftomatic organiseert op dit moment een winactie op hun instagram account. Van 15 december tot en met 24 december geven ze elke dag 25 euro weg. Als je ze volgt dan maak je al kans. Win je het tegoed dan kun je dat als cadeautje weggeven aan een vriend, een van je ouders of misschien wel je vriendin.

Een grapje uithalen

Wie een grapje wil uithalen met een vriend, familielid of collega heeft aan Giftomatic ook een leuke tool. Met een aantal video’s kan de ontvanger een hak worden gezet. Extra grappig wordt het als er flauwe cadeau’s worden gesuggereerd, zoals anti-aging creme, zweetvoetenspray of vetverbranding voor dummies.

De Giftomatic cadeau app is beschikbaar voor iOS en Android en is gratis te downloaden.

Foto: Giftomatic