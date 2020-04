Monica Burgmeijer bedenkt idee voor openlucht horeca

GRONINGEN – Monica Burgmeijer (30) bedacht het winnende idee voor het op gang brengen van anderhalve-meter-toerisme in Groningen.

Burgmeijer won de pitch die de Noordelijke ondernemersverenigingen, marketingorganisaties en NDC mediagroep uitschreven om het zogenaamde anderhalve-meter-toerisme op gang te brengen. Het idee wordt uitgewerkt tot concept om ook daadwerkelijk uitgevoerd te kunnen worden in Groningen.

Eenrichtingswandeling

Met ‘BinnensteBuiten’ ontwikkelde Burgmeijer een nieuw concept om de horeca straks voorzichtig op te kunnen starten. Het idee is een eenrichtingswandeling in een stad of dorp langs de horeca, winkels en andere bezienswaardigheden. Horecaondernemers verzinnen gerechten en drankjes die af te halen zijn en deze kunnen op veilige wijze worden genuttigd in de openbare ruimte.

Volgens de jury heeft dit idee de meeste potentie omdat het de zwaar getroffen horecasector een perspectief biedt door het consumeren van de maaltijden en drankjes te verplaatsen naar buiten. Op dit moment wordt gekeken hoe het concept kan worden toegepast binnen de huidige protocollen. Vervolgens kan het idee worden uitgerold naar andere steden en dorpen in (Noord-)Nederland.

230 inzendingen

Er waren maar liefst 230 inzendingen binnengekomen waarvan een top 10 is samengesteld op basis van de criteria impact, haalbaarheid en schaalbaarheid. De Noordelijke ondernemersverenigingen en marketingorganisaties bereiden inmiddels een volgende pitchronde voor met het thema ‘anderhalvemeter cultuur’ in samenwerking met Noordelijke culturele partijen.

