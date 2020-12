Online leren in stroomversnelling door coronacrisis

GRONINGEN – De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat online leren in een grote stroomversnelling is geraakt. Niet slechts voor studenten, maar ook voor ZZP’ers en werknemers.

Corona heeft een enorme versnelling naar het digitale tijdperk ingezet. Hoewel ons land al een digitale voorloper was, besteden we nu nóg meer tijd op het internet en bestellen we onze spullen nóg vaker online. Om al deze pakketjes te kunnen leveren schieten bezorgbedrijven als paddestoelen uit de grond. Maar ook op het gebied van het consumeren van kennis is een verschuiving naar online te zien. Nu we niet meer klassikaal kunnen of mogen samenkomen, lijkt e-learning de nieuwe norm te worden.

Streaming sessies

Voorbeelden van platforms voor online leren zijn LinkedIn Learning en MyCademy. Via deze kanalen kun je online cursussen, trainingen en opleidingen volgen aan de hand van e-books, luisterboeken en video’s. De zogenoemde incompany training bij bedrijven heeft zodoende plaats gemaakt voor webinars en streaming sessies op het net. Een groot voordeel hiervan is dat personeel ook ten tijde van social distancing kennis met elkaar kan blijven delen en dat trainingen kunnen worden opgenomen en opnieuw kunnen worden afgespeeld voor nieuwe werknemers.

Voortgang en grip

Voor werkgevers is het van groot belang dat hun personeel zich ook tijdens de coronaperiode blijft doorontwikkelen. En door vanuit één online platform te werken, houden zij inzicht en grip op de voortgang van het leerproces van de werknemer. Zo wordt het inzichtelijk wie welke training volgt, wat het aantal studie-uren is, wie wanneer voor het laatst heeft ingelogd en wat de resultaten zijn. Aan de hand van handige digitale slimme dashboards is deze informatie namelijk in een paar klikken te zien.

Slim en flexibel

Een ander voordeel van een online leerplatform is dat werknemers zelf kunnen kiezen welke online cursus zij op welke trainingsdata willen volgen. En als het leerplatform daarna ook nog eens slimme notificaties verstuurt, worden medewerkers herhaaldelijk gestimuleerd en gemotiveerd om door te blijven leren. Op die manier gaat de kennisontwikkeling in een organisatie ook in tijden van corona gewoon door. Waar ga jij je de komende weken in ontwikkelen?

Foto: kalhh/Pixabay