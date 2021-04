Online zichtbaarheid belangrijker door de coronacrisis

GRONINGEN – Sinds het uitbreken van de coronacrisis is goede zichtbaarheid op het internet belangrijker geworden voor (MKB-)ondernemers in Groningen.

Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat het coronavirus covid-19 in ons land uitbrak. Door de maatregelen om het virus in te dammen, waren veel fysieke winkels in Groningen en de rest van de wereld genoodzaakt om hun deuren voor langere tijd te sluiten. En een aantal sectoren is zelfs nog steeds (of opnieuw) gesloten, zoals de horeca en bijvoorbeeld de zonnestudio’s. Gelukkig lijkt het einde van de tunnel voor dit moment in zicht, maar een nieuwe lockdown kan helaas altijd weer op de loer te liggen.

Digitale stroomversnelling

Waar veel fysieke winkelpanden tijdens de zogenoemde intelligente, gedeeltelijke en harde lockdown niet open mochten zijn, konden online winkels juist wél dag en nacht worden bezocht. De omzet van deze webwinkels groeide tijdens de coronacrisis dan ook enorm. De digitalisatie kwam door corona simpelweg in een stroomversnelling terecht en het belang van goede online zichtbaarheid werd plotsklaps voor iedereen duidelijk. Meer dan ooit werd het voor het ondernemers in het midden- en kleinbedrijf dus belangrijk om online zichtbaar te zijn.

Search Engine Optimization

Maar wie denkt dat online zichtbaarheid automatisch gebeurt nadat je een website of webshop hebt laten ontwikkelen, heeft het mis. Een internetpagina mag dan wel de basis zijn voor online vindbaarheid, maar zal na de lancering flink gepromoot moeten worden om potentiële klanten te bereiken. Dat wordt gedaan door middel van SEO, oftewel zoekmachine optimalisatie (ook wel Search Engine Optimization genoemd in het Engels). Voor het optimaliseren van een webwinkel bestaan er allerlei technieken en tactieken om online vindbaarheid te vergroten, waaronder contentmarketing en linkbuilding.

SEO-specialist inschakelen

Contentmarketing en linkbuilding klinken ingewikkeld. Ondernemers die hun website of webshop beter online vindbaar willen maken, kunnen daarom een SEO-specialist Groningen inschakelen. Zo’n SEO-specialist neemt de online marketing uit handen en zorgt ervoor dat een bedrijf beter wordt gevonden. Voor het MKB in Groningen is het juist in deze tijd van belang om een expert te vinden die met lage tarieven werkt. Local Scope is een voorbeeld van een SEO en linkbuildingbedrijf dat zich met hun lage tarieven en no-nonsense werkwijze richt op MKB’ers.

