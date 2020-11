Overstappen op groene energie uit Groningen

GRONINGEN – Steeds meer mensen stappen ieder jaar over naar een andere energieleverancier. Voor de meesten is een overstapbonus in de vorm van een korting, cashback of een cadeau de reden hiervoor. In combinatie met vaak gunstigere tarieven kan zo al snel een paar honderd euro op de jaarlijkse energierekening worden bespaard.

Overstappen op groene stroom

Echter kiest een groeiend aantal overstappers ook om een andere reden voor een nieuwe energieleverancier. Steeds vaker wordt namelijk bewust een keuze gemaakt op basis van de herkomst van de stroom die de leverancier levert.

In de betere energievergelijkers kun je tegenwoordig filteren op herkomst van de energie. Bijvoorbeeld groene stroom uit Europa of juist alleen uit Nederland. Daarnaast kun je onder meer in deze energievergelijker per aanbieding zien van welke bron of bronnen de stroom afkomstig is. Komt het bijvoorbeeld van windenergie, zonne-energie, waterkracht of van een vervuilende kolencentrale?

Handig dus als je wilt bijdragen aan een duurzamere wereld en bewust een keuze wilt maken uit welke bronnen jouw stroom afkomstig is.

Duurzame stroom uit Groningen

Naast de keuze voor groen en duurzaam kun je bij steeds meer energiemaatschappijen ook kiezen voor stroom die opgewekt is in de eigen regio. Bijvoorbeeld van de zonnepanelen van buurtgenoten of van de windmolens in het Groningse landschap.

Een lokale Groningse energiecoöperatie is bijvoorbeeld Grunneger Power. Bij deze coöperatie zijn mensen aangesloten die zelf energie opwekken met de zonnepanelen op hun dak. Naast het eigen gebruik daarvan leveren zij terug aan het net en kunnen andere huishoudens deze energie afnemen door klant te worden bij een energiemaatschappij die samenwerkt met deze coöperaties.

Energie VanOns, Pure Energie, Vandebron en om | nieuw energie zijn een paar voorbeelden van leveranciers waarbij je specifiek kunt kiezen voor groene stroom uit jouw regio. Grunneger Power is bijvoorbeeld aangesloten bij Energie VanOns. Als jij je bij deze energieleverancier aanmeldt als klant, dan kun je vervolgens kiezen voor de stroom uit Groningen.

Overigens zijn er in onze provincie nog tal van andere lokale energiecoöperaties die je kunt kiezen via de energieleverancier waar de betreffende coöperatie mee samenwerkt. Zoek maar eens op “energiecoöperaties in Groningen” en je vind er tientallen. Of ga naar de websites van de bovengenoemde energieleveranciers voor een overzicht van de lokale coöperaties waar men mee samenwerkt.

Overstappen om te besparen én voor een duurzame omgeving

Kortom, als je van plan bent om over te stappen van energie, dan kun je naast de besparing die het je oplevert wellicht ook wat verder kijken en bewust kiezen voor de herkomst van je energie. Door te kiezen voor groene stroom uit Nederland draag je bij aan een beter klimaat. Maar als je daarnaast ook nog kiest voor stroom uit de provincie, dan ondersteun je de kleinschalige lokale initiatieven én kies je voor een beter milieu in de directe omgeving!

Foto: Coernl/Pixabay