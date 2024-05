PrepaidSimkaart.net: ‘Simyo Beste Prepaid Provider 2023-2024’

GRONINGEN – Simyo wint de elfde editie van de ‘Beste Prepaid Provider’-verkiezing. Volgens PrepaidSimkaart.net, de organisator, heeft de verkiezing als doel de prepaid markt in Nederland duidelijk in kaart te brengen voor consumenten. Simyo scoort vooral goed op het gebied van klantenservice, zelfservice (voor klanten), en in consumentenpeilingen.

Elk jaar onderzoeken de prepaidsimkaart-vergelijkingswebsites PrepaidSimkaart.net en PrepaidSimkaarten.nl het prepaid aanbod in Nederland. De beoordelingspunten worden onderverdeeld in categorieën zoals tarieven, bundels, prepaid internet, en klantenservice. Dit is de elfde keer op rij dat Simyo de bokaal in ontvangst mag nemen.

Top 3 Beste Prepaid Provider

Simyo – 227 punten Vodafone – 211 punten KPN – 201 punten

Totale aantal te behalen punten: 304

Voor de elfde keer op een rij

Eleonora Azaryeva, Online Channel Manager bij Simyo, laat weten trots te zijn op de overwinning: “We zijn hartstikke trots dat we voor de elfde keer op een rij verkozen zijn tot Beste Prepaid Provider! Dat onze klantenservice, zelfservice en eSIM zo goed scoren, vinden we natuurlijk ook geweldig. We geven de prijs dan ook een mooi plekje op ons kantoor.”

Excelleren

Er zijn meerdere beoordelingspunten waarin Simyo excelleert ten opzichte van andere providers. Hieronder vallen onder andere de snelheid van prepaid internet, prepaid eSIM, en criteria onder categorieën ‘Klantenservice’ (zoals telefonische bereikbaarheid en online chat op de website) en ‘Zelfservice systeem’ (zoals online opwaarderen en nummerbehoud regelen).

Beoordeling

Donat Berisha, Business Strateeg bij PrepaidSimkaart.net, reageert ook op de verkiezing: “Dit jaar hebben we de Nederlandse prepaid aanbieders op meer criteria dan ooit vergeleken, namelijk 38 beoordelingspunten, om de prepaid markt in Nederland zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Met deze verkiezing voorzien we consumenten van gedetailleerde, recente informatie over het landelijke prepaid aanbod en bieden we providers waardevolle inzichten waarmee ze hun producten en diensten kunnen verbeteren. Bovendien betrekken we de eindgebruiker bij de verkiezing, aangezien deze via de polls ook invloed heeft op de uitslag.”

Foto: Muscle Media