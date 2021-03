Relaxt rijden met voetmassage in de auto: het kan bijna

GRONINGEN – De Amerikaanse autofabrikant General Motors heeft plannen om een voetmassage apparaat in te bouwen in de voetenruimte van haar luxe auto’s. Dat blijkt uit een octrooiaanvraag die vorige maand gepubliceerd is.

Relaxt rijden krijgt binnenkort een geheel nieuwe betekenis. General Motors werkt namelijk aan het inbouwen van een echt voetmassage apparaat in de vloer van de voetenruimte. Het is een voorbeeld van de exclusieve opties die autofabrikanten introduceren om zich van hun concurrentie te onderscheiden. We kennen natuurlijk al de massagestoelen in de auto, waarbij de leuning van de stoel je rug tijdens het autorijden flink verwent. Maar General Motors gaat een stapje verder en voegt dit massagemechanisme ook toe aan de voetenruimte.

Cadillac en Hummer

Volgens bronnen zou het massagesysteem debuteren in de Hummer en Cadillac, een Amerikaans merk van luxe auto’s dat sinds 1909 tot het concern van General Motors behoort. Cadillac was lang een voorloper op het gebied van technologische vooruitgang en introduceerde bijvoorbeeld het stalen dak, de handmatige clashless versnellingsbak en volledige elektrische systemen. Het merk ontwikkelde ook drie motoren waarbij de V8 de standaard werd voor de (Amerikaanse) auto-industrie. En voetmassage in de auto lijkt de nieuwste ontwikkeling om mee te kunnen prijken.

Octrooiaanvraag

Het octrooi voor de voetmassage is aangevraagd bij het United States Patent and Trademark Office (USPTO) en heeft als titel Vehicle Foot Massage System in Vehicle Floor. Uit het document is op te maken dat het massagesysteem zich in de voetenruimte bevindt en middels een luchtpomp pneumatische elementen heen en weer laten bewegen in massagepatronen. Deze elementen zijn ingedeeld in twee rijen op de plek waar je je voeten neerzet. Het gaat hierbij om de voetenruimte van de passagiersstoel(en). Het is niet bekend of de voetmassage ook bij de bestuurder wordt geïmplementeerd.

Weg met vermoeide voeten

Als het aan General Motors ligt zijn vermoeide voeten binnenkort dus verleden tijd. Met de voetmassage wil de autofabrikant het comfort aan boord van hun luxe auto’s verder verbreden. Net als bij rugmassage is de kans groot dat andere fabrikanten het voorbeeld zullen volgen. De gezondheidsvoordelen van massage zijn namelijk algemeen bekend en omvatten onder andere ontspanning, stressvermindering, verbeterde bloedsomloop, lagere bloeddruk, verlichting van hoofdpijn of migraine, verlichting van angst, natuurlijke pijnverlichting en meer. Maar wie een auto te prijzig vindt, zou natuurlijk ook gewoon een voetmassage apparaat kunnen kopen.

Foto: Eukalyptus/Pixabay