Review: VPN van VPN Nederland

GRONINGEN – Wanneer je een abonnement op een VPN-dienst overweegt, wil je graag een betrouwbare partij van Nederlandse bodem. Daarom vertellen we je in dit artikel de voordelen van een VPN via een dienst als VPN Nederland.

Wat is VPN?

VPN is de afkorting van Virtueel Particulier Netwerk (ook wel Virtual Private Network genoemd in het Engels). Een VPN-dienst biedt een manier om je unieke IP-adres af te schermen en daardoor je surfgedrag te versleutelen, zodat je volledig anoniem en veilig gebruik kunt maken van het internet. Een van de bedrijven die dit aanbiedt is VPN Nederland en in dit artikel vertellen we in het kort wat de voordelen zijn van het gebruik van een VPN via een partij als VPN Nederland.

Waarom een VPN?

Je vraagt je misschien af of je in een land als Nederland een VPN nodig hebt, maar het antwoord op deze vraag is volmondig ja. Je hebt niet niet alleen een VPN nodig vanuit de gedachte van privacy, maar het is ook aan te raden voor het downloaden en streamen. Partijen als VPN Nederland spelen in op deze vraag en biedt een VPN voor een maand, jaar of 2 jaar vanaf slechts 1,99 euro per maand. Voor die prijs ben je dus al verzekerd van geheel anoniem, veilig en snel internetten.

Privacy met VPN

Het voordeel van een VPN is dat je IP-adres wordt verborgen en je via een andere server met het internet verbonden bent. Hierdoor maak je anoniem gebruik van het internet. Dit heeft als voordeel dat je locatiegegevens niet worden opgeslagen. Je kunt je online dus volledig vrij bewegen en niemand kan meekijken met jouw data. Geen bedrijf, overheid of hacker die dus nog bij jouw gegevens kan. Wanneer je je bij VPN Nederland aanmeldt, creëer je met één druk op de knop een veilige VPN-verbinding. En doordat hun dienst voorzien is van een zogenoemde kill switch, wordt de verbinding automatisch verbroken in geval van een storing. Ideaal dus!

Openbare wifi-netwerken

VPN biedt daardoor ook een uitkomst bij het verbinden met bijvoorbeeld openbare wifi-netwerken. Dit soort netwerken bieden je de gelegenheid om op openbare plekken verbinden te maken met het internet, bijvoorbeeld in het stadscentrum, de trein of het café. Dat kan met de laptop, maar ook via tablet of je telefoon. Daarom biedt VPN Nederland onder andere ook een VPN Android aan. Een VPN is namelijk een must omdat openbare netwerken niet zo veilig zijn als je misschien zou denken.

Hackers kunnen middels een openbaar wifi-netwerk namelijk een eigen wifi-netwerk opzetten dat op het officiële netwerk lijkt. Wanneer je verbinding maakt met zo’n nep netwerk, kan de hacker je op slinkse wijze naar websites sturen die precies lijken op bijvoorbeeld de website van jouw bank. Op deze manier kunnen hackers niet alleen je gegevens inzien, maar ook je rekening plunderen. Met een VPN-dienst zorg je dat je altijd op een veilige manier verbonden bent. Je data wordt namelijk versleuteld.

VPN: anoniem en veilig

De voordelen van een VPN-dienst, zoals VPN Nederland zijn dus erg interessant. Zowel voor anoniem internetten als veilig internetten is een VPN-verbinding vandaag de dag eigenlijk onmisbaar geworden. En omdat VPN Nederland een bedrijf van Nederlandse bodem is, maak je gebruik van een bekende, degelijke en betrouwbare aanbieder. Bovendien heb je ook nog eens 24/7 support in je eigen taal en kun je je abonnement afsluiten en stopzetten op maandelijkse basis. Het overwegen waard.

Foto: madabigal/Pixabay