Rydon: duurzame fietslamp van Nederlandse bodem

GRONINGEN – De Nederlandse fabrikant Rydon heeft een unieke en duurzame fietslamp ontwikkeld die het altijd doet én net zo lang meegaat als de fiets zelf.

In een land dat meer fietsen telt dan inwoners is goede fietsverlichting erg belangrijk. De ergernis van menig fietser is dan ook een fietslamp die (te) snel leeg raakt. Zou het niet geweldig zijn als je de batterij van de fietslamp nooit meer handmatig hoeft te vervangen? Hugo van de Watering heeft daar een oplossing voor bedacht. Al in 2014 bracht hij zijn eerste Rydon-fietslamp op de markt, maar inmiddels is het model aangepast door middel van een geïntegreerd zonnepaneel die automatisch de batterij oplaadt, een onverwoestbare behuizing en handige antidiefstalschroeven.

Sterke behuizing

De meeste fietslampen worden van tegenwoordig kunststof gemaakt, maar daardoor zijn ze erg kwetsbaar. Eigenlijk zouden lampen op de fiets vergelijkbaar moeten zijn met de lampen van een auto: robuust en bestand tegen alle buitenomstandigheden. Daarom ontwikkelde Van de Watering een unieke fietslamp met een aluminium behuizing van 3 mm dik die ervoor zorgt dat de lamp net zo lang meegaat als de fiets zelf. Bovendien is de metalen behuizing stootvast, waterdicht en wordt deze permanent gemonteerd via antidiefstalschroeven. Het design ziet er ook nog eens mooi en futuristisch uit en wordt bovendien grotendeels in Nederland geproduceerd.

Duurzaam

Niet alleen de behuizing van de fietslamp is duurzaam, ook de energie wordt op een duurzame manier opgewekt. De fietsverlichting van Rydon is namelijk voorzien van een geïntegreerd zonnepaneel waarmee de lamp zichzelf automatisch oplaadt en het dus altijd doet. Een volledig opgeladen batterij slaat bovendien voldoende energie op voor wel 50 uur licht. En mocht de batterij onverhoopt toch te weinig energie bevatten, dan wordt de fietser middels een knipperende led lamp tijdig gewaarschuwd. In dat geval kan de fietslamp eenvoudig en snel worden opgeladen via de mini usb-poort.

Lichtopbrengst

De Rydon-fietslamp maakt gebruik van zes efficiënte led lampen en valt te gebruiken in twee verschillende standen. In de normale modus is de lichtopbrengst 50 lumen (ter referentie: de zaklamp op een iPhone X geeft in de helderste stand ongeveer ook 50 lumen). En in de boost-modus is de lichtopbrengst meer dan 300 lumen. De normale modus is ideaal voor een stedelijke omgeving. De boost-modus valt te vergelijken met het grootlicht van een auto en kan gebruikt worden in een donkere omgeving waar weinig licht is, zoals een bos bij nacht. Meer weten over de Rydon-fietslamp? Bekijk dan de onderstaande video.

Video

Foto: Rydon