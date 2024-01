Samsung’s next-gen smartphone onthuld: Galaxy S24 Plus

GRONINGEN – De nieuwste informatie over de Samsung Galaxy S24 Plus belooft een opwindende lancering in het begin van 2024. De primeur van het persmateriaal ging dit keer naar WindowsReport, dat niet alleen afbeeldingen van de S24, S24+, en S24 Ultra wist te bemachtigen, maar ook gedetailleerde specificaties onthulde. Deze combinatie werpt een veelbelovende blik op wat consumenten kunnen verwachten van de nieuwe serie.

De Samsung Galaxy S24 en Samsung Galaxy S24 Plus zullen verkrijgbaar zijn in vier aantrekkelijke kleuren: Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, en Amber Yellow. Het schermformaat van de S24 wordt vergroot naar 6,2 inch, terwijl de S24+ een nog indrukwekkender 6,7-inch scherm krijgt. Samsung kiest ervoor om meer onderscheid te maken tussen de S24 en S24+, waarbij de Plus-versie een hogere QHD+ resolutie krijgt in vergelijking met de FHD+ resolutie op de S24. Bovendien verschillen de modellen op het gebied van de processor, met de S24 die wordt aangedreven door de Samsung Exynos 2400-chip en de S24+ die de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-chip heeft.

Opslagmogelijkheden variëren vanaf 128GB voor de S24 tot 256GB voor de S24+. De accu van de S24+ is aanzienlijk krachtiger met een capaciteit van 4900mAh in vergelijking met de 4000mAh van de S24. Beide modellen delen echter hetzelfde geavanceerde camerasysteem, bestaande uit een 12MP hoofdcamera, 50MP ultra-groothoekcamera en een 10MP telephotocamera met 3x optische zoom. Ook de selfiecamera is uniform met een 12MP exemplaar.

Het topmodel in deze serie smartphones, de Samsung Galaxy S24 Ultra, komt in vier aantrekkelijke kleuren: Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, en Titanium Yellow. Opvallend is de keuze voor titanium in het frame, wat het gerucht over een titaniumversie van de S24 ontkracht. Het schermformaat van de S24 Ultra bedraagt 6,8 inch met een indrukwekkende QHD+ resolutie en een maximale schermverversing van 120Hz. Het camerasysteem is eveneens geavanceerd met een 200MP hoofdcamera, 12MP ultra-groothoekcamera, en twee telephotolenzen met 3x en 5x optische zoom.

De S24 Ultra wordt aangedreven door de krachtige Snapdragon 8 Gen 3-chip, gekoppeld aan 12GB RAM. Opslagopties variëren van 256GB tot 1TB. De 5000mAh batterij kan zowel bedraad als draadloos snel worden opgeladen. Samsung benadrukt de AI-functionaliteit van de S24-serie, met apps die real-time vertaling van berichten mogelijk maken en andere geavanceerde toepassingen. Om de verhoogde rekenkracht te ondersteunen, heeft Samsung verbeteringen aangebracht in de koeling, met grotere vapor chambers voor alle modellen in de serie. De officiële onthulling van de Galaxy S24-serie wordt verwacht tijdens het Unpacked Event, mogelijk in januari van komend jaar, maar de prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.

Foto: WindowsReport