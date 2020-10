Sim only abonnementen blijven goedkoper worden

GRONINGEN – Sim only abonnementen voor de mobiele telefoon worden steeds goedkoper. Dat blijkt uit data van Simonlycheck.nl.

Het gebruik van mobiele telecomdiensten blijft stijgen. We gebruiken allemaal steeds meer data, blijven vaak bellen en sms’en is nog steeds gebruikelijk. Hiervoor zijn er enkele opties. Zo kun je voor een sim only abonnement kiezen, maar zijn er ook abonnementen met telefoons en prepaid simkaarten. Voor de mobiele diensten is sim only de goedkoopste optie. Er wordt dan ook het meest voor sim only gekozen. Toch werden deze abonnementen steeds goedkoper. Waardoor komt dit? Lees verder voor meer informatie.

Oorzaak goedkope sim only abonnementen

Wanneer we kijken naar de oorzaak dat sim only abonnementen goedkoop zijn en blijven dalen in prijs, valt het op dat er eigenlijk meerdere factoren zijn. Zo wordt door vergelijkingswebsite Simonlycheck.nl bevestigt dat men steeds meer op zoek is naar de goedkoopste sim only. Sinds het nieuwe jaar is de vraag naar de goedkoopste sim only namelijk met zeker 22% gestegen. Aangezien providers dit ook hebben opgemerkt, blijven ze dalen in prijs om zo de goedkoopste aanbieder te zijn. Hier vindt veel concurrentie plaatst, wat natuurlijk ook leidt tot prijsdalingen.

Aanbiedingen providers

Een andere factor dat zorgt voor goedkopere sim only abonnementen, is dat providers regelmatig met aanbiedingen komen. Door zulke deals en acties kunnen consumenten eigenlijk regelmatig kiezen voor een sim only abonnement. Deze acties zorgen er echter ook voor dat sim only in het algemeen goedkoper wordt, omdat ze de prijzen regelmatig omlaag drukken.

Inkoop data door telecomaanbieders

De hogere vraag naar sim only in het algemeen, en vooral internet, zorgt ervoor dat providers onder andere data goedkoper inkopen, omdat ze grotere hoeveelheden inkopen. Hierdoor kunnen ze ook met aanbiedingen komen. Daarnaast zorgt een grotere inkoop ook weer dat sim only goedkoper wordt.

Zijn virtuele providers goedkoper?

Er zijn drie aanbieders met hun eigen netwerk: KPN, Vodafone en T-Mobile. Doordat ze hun eigen netwerk hebben, zijn de prijzen over het algemeen ook hoger. Aan de andere kant staan MVNO’s, wat staat voor ‘Mobile Virtual Network Operator’. Deze telecomproviders maken gebruik van het netwerk van de ‘grote’ providers. Doordat ze voornamelijk virtueel/online opereren, besparen ze kosten. Hierdoor bieden MVNO’s vaak voordelige sim only abonnementen aan.

Hoewel MVNO’s over het algemeen goedkoper zijn dan de providers met eigen netwerk, zien ook deze grotere providers dat er veel behoefte is aan goedkope sim only’s. Daardoor zakken ook zij in prijs en proberen te concurreren.

Meer vraag naar onbeperkt internet

Wat verder opvalt, is dat men in combinatie met een goedkoopste sim only ook sim only met onbeperkt internet wilt. Enerzijds is er dus vraag naar een zo goedkoop mogelijke sim only abonnement, terwijl men anderzijds interesse heeft in onbeperkt internet. Het vergelijken van sim only onbeperkt internet doe je op deze pagina van Sim Only Check.

Waarom onbeperkt internet?

Met onbeperkt internet hoef je je nooit zorgen te maken dat je geen toegang hebt tot het internet. Aangezien we in een tijd leven waarin we constant online zijn, is er veel behoefte aan onbeperkt internet. Een WiFi-verbinding is niet altijd ideaal en stabiel, en buitenshuis wil je natuurlijk gebruik blijven maken van internet. Hiervoor is sim only onbeperkt internet ideaal. Je kunt je telefoon namelijk ook als hotspot gebruiken, waardoor je kunt werken op je laptop, waar je ook bent!

