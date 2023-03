Simyo bekroond tot beste prepaidprovider van 2022-2023

GRONINGEN – Simyo is bekroond tot Beste Prepaid Provider van 2022-2023. De mobiele aanbieder won opnieuw de jaarlijkse verkiezing van PrepaidSimkaart.net, de grootste simkaart vergelijker van Nederland. Tijdens deze verkiezing worden Nederlandse telecomaanbieders vergeleken op meerdere criteria op het gebied van prepaid.



Simyo onderscheidt zich volgens de jury op het vlak van klantenservice en prepaid internetsnelheid, en behaalt verder veel punten in categorieën als tarieven en keuze van de bezoekers (via polls). Donat Berisha, Business Strateeg van PrepaidSimkaart.net: “Prepaid is voor veel Nederlanders de beste oplossing voor een mobiele aansluiting. Daarom brengen we ieder jaar de prepaid markt volledig in kaart. Voor de verkiezing van dit jaar hebben we providers vergeleken op 34 beoordelingscriteria. Simyo heeft de meeste punten ontvangen en is daarom de beste prepaid aanbieder van 2022-2023.”

Al tien jaar op rij de beste

Simyo en marketingbureau BlooSEM laten weten blij te zijn met de overwinning. “Een mooie mijlpaal om al tien jaar op rij de Beste Prepaid Provider te zijn. Wij zijn vereerd dat Simyo weer gekozen is. We verbeteren continu onze prepaid dienstverleningen zodat we de beste service aan onze klanten kunnen bieden. Op naar het elfde jaar op rij!”

Top 3 prepaid providers

Simyo – 223 punten Vodafone – 205 punten KPN – 198 punten

Totaal aantal te behalen punten: 269

Beste Prepaid Provider verkiezing

Het doel van de Beste Prepaid Provider verkiezing is om meer inzicht te brengen in de Nederlandse prepaid markt. Daarom vergelijken PrepaidSimkaart.net en PrepaidSimkaarten.nl aanbieders ieder jaar op een vooraf vastgestelde hoeveelheid beoordelingspunten. De criteria zijn onderverdeeld in categorieën als tarieven en klantenservice. Alle categorieën en beoordelingscriteria van de Beste Prepaid Provider verkiezing van 2022-2023 zijn hier te vinden. De focuspunten voor de volgende verkiezing zijn prepaid 5G, eSIM, tarieven, en algemene wijzigingen in het prepaid aanbod van providers.

