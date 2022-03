Simyo wint verkiezing Beste Prepaidprovider van 2021-2022

GRONINGEN – De twee grootste prepaid websites van Nederland hebben Simyo tot Beste Prepaid Provider van 2021-2022 verkozen.

Ieder jaar organiseren Prepaidsimkaart.net en Prepaidsimkaarten.nl de verkiezingen voor Beste Prepaid Provider van het jaar. Alle aanbieders zijn op basis van in totaal 33 criteria beoordeeld en daarbij kwam Simyo, dochteronderneming van KPN, voor de negende keer op rij en met 228 punten als winnaar uit de bus. Op de tweede plek staat KPN met 203 punten, gevolgd door Vodafone met 201 punten.

Sterke klantenservice en eSIM

Voor Simyo is het unieke aanbod van prepaid eSIM in combinatie met een sterke klantenservice doorslaggevend geweest voor de overwinning. En bovendien stond Simyo op de eerste plek van favoriete aanbieders, zoals beoordeeld in de peiling op Prepaidsimkaart.net en Prepaidsimkaarten.nl. Beide sites lichten toe dat bezoekers in 2021 een groeiende interesse in prepaid internet toonden, waarbij vooral de vraag naar data simkaarten is gestegen.

Reactie Simyo: ‘We zijn vereerd’

“We zijn vereerd dat Simyo voor de negende keer op rij deze award in ontvangst mag nemen”, aldus Simyo in een reactie. “Elke dag doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat onze (prepaid) klanten goed bereikbaar zijn en dat wij ook voor hen goed bereikbaar zijn als er een vraag is. Het is dan ook mooi om te lezen dat Simyo uit de poll ook als meest favoriete prepaid aanbieder uit de bus is gekomen.”

Donat Berisha, telecommanager bij Muscle Media en organisator van de verkiezingen: “In de huidige telecommarkt speelt de klantenservice van een provider een belangrijke rol. Simyo excelleert hierin en voert bovendien regelmatig verbeteringen door. Daarnaast onderscheidt Simyo zich door innovatief te zijn en scherpe prijzen te hanteren. Dankzij al deze factoren is Simyo terecht de Beste Prepaid Provider van 2021-2022. Gefeliciteerd namens het gehele Muscle Media team!”

Beste Prepaid Provider

De verkiezing voor Beste Prepaid Provider is een initiatief van Muscle Media, met als doel om enerzijds bezoekers en consumenten te informeren over de best presterende prepaid providers, en anderzijds Nederlandse telecomaanbieders te voorzien van belangrijke informatie dat gebruikt kan worden om prepaid diensten uit te breiden en te verbeteren.

Foto: Muscle Media