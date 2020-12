Slimme camera controleert op bellen en appen achter het stuur

GRONINGEN – Smartphonegebruik speelt steeds vaker een rol bij ongelukken in het verkeer. Daarom is het Openbaar Ministerie (OM) op 16 november gestart met extra handhaving op het vasthouden van mobiele apparaten achter het stuur via slimme camera’s. Nederland is het eerste Europese land dat deze camera’s inzet.

“Doe jij wel eens een paar seconden je ogen dicht achter het stuur? Dat wil niemand, want dat voelt heel onveilig. En dat is het ook”, vertelt Achilles Damen, verkeersofficier bij Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. “Maar een paar seconden je aandacht op je mobiele telefoon richten is hetzelfde. Je ziet even niks om je heen. Die paar tellen kunnen het verschil maken tussen veilig thuiskomen en het veroorzaken van een ongeval.”

Digitale handhaving

Het gebruik van mobiele apparaten achter het stuur is om veiligheidsredenen dus niet toegestaan. En wie deze regels aan zijn laars lapt kan een boete krijgen van 240 euro. “Op dit moment wordt hier vooral op gehandhaafd door de politie door iemand staande te houden”, vertelt Damen. “Dit is heel effectief, maar niet altijd efficiënt, omdat het veel capaciteit kost. Daarom heeft het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor digitale handhaving.”

Slimme camera’s

Door de inzet van slimme camera’s wordt er van iedere bestuurder een foto gemaakt. De camera detecteert automatisch of iemand een mobiel apparaat vasthoudt. Wanneer dit het geval is, wordt de foto direct naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) doorgestuurd dat bepaalt of het om een overtreding gaat. Het gezicht van de bestuurder komt niet op de foto, maar het kenteken wordt wel gefotografeerd. De foto is bovendien scherp genoeg om als bewijs te dienen, waardoor het OM juridisch gezien een boete kan opleggen.

En veroorzaakt een bellende of appende bestuurder een ongeval? Dan zal men ook de schade moeten vergoeden die hij of zij heeft veroorzaakt. Een WA-verzekering dekt dit namelijk niet. Toch is het belangrijk om een goede autoverzekering af te sluiten, want je weet nooit of iemand anders een ongeval veroorzaakt waar jij bij betrokken raakt. Lees daarom meer over het afsluiten van een autoverzekering en stop met bellen en appen achter het stuur. Dat maakt het voor iedereen veiliger.

Altijd en overal

En wie koppig doorgaat met bellen of appen achter het stuur kan zich beter nogmaals achter zijn oor krabben. De slimme camera’s functioneren namelijk niet alleen overdag, maar werken ook ‘s nachts en bovendien bij alle weersomstandigheden. Daarnaast zijn ze makkelijk te verplaatsen. “Daarmee krijg je het gevoel dat je altijd en overal bekeurd kan worden voor een overtreding”, vertelt Damen. “Dat moet het handheld telefoongebruik achter het stuur verminderen en de veiligheid op de weg vergroten.”

Foto: Pexels/Pixabay