Sony verhoogt de resolutie van PlayStation Now

GRONINGEN – Sony heeft via haar officiële account op Twitter laten weten dat de streamingsresolutie van PlayStation Now wordt verhoogd naar 1080p.

Er zijn vandaag de dag allerlei streamingsdiensten voor films en series, zoals Netflix, Disney+ en Videoland. Maar ook voor muziek en podcasts is het tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld om te streamen via diensten als Spotify of iTunes. Het voordeel van streamen is dat je geen bestanden meer op je eigen computer of telefoon hoeft op te slaan, waardoor je in een paar seconden de nieuwste nummers kunt luisteren of films kunt bekijken. Maar ook op het gebied van gaming worden steeds vaker spellen gestreamd.

Meer dan 750 games

Een voorbeeld van een streamingsservice voor computergames is PlayStation Now, een dienst waarbij abonnees ruim 750 spellen kunnen streamen (en/of downloaden). Het abonnement kost 10 euro per maand of 60 euro per jaar, maar je kunt de dienst ook eerst voor zeven dagen gratis uitproberen. Wie via PlayStation Now spellen wil spelen, heeft keuze uit games die voor de PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 én PlayStation 5 zijn gemaakt. Bovendien worden er op maandelijkse basis ook nog eens nieuwe spellen toegevoegd.

Van 720p naar 1080p

Bij het streamen van games is de resolutie erg belangrijk. Daarom kondigde Sony onlangs aan om de resolutie van PlayStation Now te verhogen van 720p naar 1080p (pixels). Volgens de tweet van Sony wordt de resolutie voor het streamen van games in een diverse fases uitgerold. Gamers in Europa, Canada Japan en de Verenigde Staten kunnen de update ‘over de komende weken’ verwachten. Dat zijn alle delen van de wereld waarin Sony momenteel actief is. Het is nog niet bekend voor welke spellen de verhoogde resolutie allemaal zal werken.

Videostreamingdienst

Naast het streamen van games test Sony ook een nieuwe videostreamingdienst. Dat bevestigt het bedrijf in een interview met het Poolse magazine Spider’s Web. De test vindt in Polen plaats en abonnees van PlayStation Plus krijgen daar toegang tot films en series. Op dit moment kan men meer dan 20 films en series streamen, maar het aanbod wordt de komende maanden verder uitgebreid. Sony gaat dus niet alleen de volop de concurrentie aan met partijen als Microsoft en Nintendo, maar dus ook met Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video.

Foto: StockSnap/Pixabay