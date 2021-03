‘Steeds meer mensen overwegen dashcam in hun auto’

GRONINGEN – Veel Nederlanders hebben tegenwoordig een dashcam in de auto of overwegen er eentje te kopen. Wat zijn de voor- en nadelen van zo’n camera?

Een dashcam (een samentrekking van de woorden dashboard en camera) is een kleine videocamera die achter de voorruit wordt geplaatst en tijdens het rijden begint te filmen. De compacte camera’s waren in de eerste instantie ontwikkeld om als bewijs te kunnen dienen tegen verzekeringsfraude en corrupte agenten in Oost-Europa. In Rusland is het hebben van een dashcam er tegenwoordig zelfs bij wet verplicht. En de wetgeving zit er inmiddels zó in elkaar, dat een verzekeraar zonder bewijs geen geld meer uitkeert.

Bewijsvoering

Ook in ons land voorzien steeds meer automobilisten hun auto van dashboardcamera’s. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat maar liefst 22 procent van de ondervraagden overweegt om een dashcam aan te schaffen. De voornaamste reden hiervoor is dat de beelden als bewijsvoering zouden kunnen worden gebruikt bij een ongeval of agressie. Dashcams beginnen namelijk al meteen met opnemen zodra je start met autorijden en indien er een ongeval plaatsvindt, kan het op die manier direct worden vastgelegd.

Beeldkwaliteit

Met een dashcam bestaat er volgens velen geen twijfel meer over de toedracht van een eventueel ongeluk. De beelden kunnen namelijk precies laten zien hoe het ongeval kon gebeuren en wie (de meeste) blaam treft. Maar in Nederland is daar op het moment nog wel een getuigenverklaring bij nodig. Daarnaast moet het beeldmateriaal natuurlijk van goede kwaliteit zijn. Er bestaan tal van dashcams en wie een dashcam auto kopen wil, zal dus wel een exemplaar moeten kiezen dat kwalitatief is en onder slechte licht- en/of weersomstandig kan filmen.

Premiekorting

Verzekeraars zijn in ieder geval blij met de nieuwe trend die zich nu ook in Nederland lijkt door te zetten. Zij bieden inmiddels namelijk een premiekorting aan wanneer je als automobilist een dashcam gebruikt. Maar let op als je alleen een dashcam hebt die vooruit kan filmen, want wanneer je van achteren of via de zijkant wordt aangereden staat daarvoor geen bewijs op je camera. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook dashcams die zowel voor- als achteruit kunnen filmen. Maar wie raamfolie auto wil gebruiken, zal dus eerst wel even moeten uitzoeken of de dashcam daar dan nog duidelijk doorheen kan filmen.

Foto: KAL VISUALS/Pixabay