Tips voor het maken van de perfecte e-mailnieuwsbrief

GRONINGEN – E-mail is vandaag nog altijd een krachtig kanaal om (potentiële) klanten te werven en te behouden. Maar hoe maak je de perfecte nieuwsbrief?

Veel klanten schrijven zich in voor een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste feitjes of aanbiedingen. Vooral wanneer je een verwijzing naar je website of webshop verwerkt in de nieuwsbrief, kan dit leiden tot meer webverkeer en dus meer omzet. Maar wat is dan een goede nieuwsbrief? In dit artikel worden een aantal tips gegeven om te zorgen dat jouw nieuwsbrief zo effectief mogelijk zal worden. Heb je te weinig tijd om je hierin te verdiepen? Dan kun je bijvoorbeeld je nieuwsbrieven versturen met Flexmail, een online programma dat alles voor je uit handen neemt.

1. Doel en doelgroep

Alvorens je een nieuwsbrief gaat maken, is het belangrijk om duidelijk te hebben wat het doel ervan is. Wil je de ontvangers informeren, overtuigen of amuseren? Het antwoord op deze vraag heeft namelijk invloed op de opmaak en inhoud van de nieuwsbrief.

Nadat je het doel hebt bepaald, is het belangrijk om te weten voor wie je deze nieuwsbrief schrijft. Zijn dit mensen uit een bepaalde leeftijdsgroep? Of zijn de ontvangers allemaal nieuwe klanten? De inhoud van de nieuwsbrief moet aansluiten bij de doelgroep. Denk aan het taalgebruik, maar ook de hoeveelheid kennis die de doelgroep heeft over het betreffende onderwerp.

2. Trek de aandacht

Het onderwerp, titels en afbeeldingen zijn vaak de eerste dingen waar ontvangers naar kijken zodra ze een e-mail ontvangen. Zorg er dus voor dat deze pakkend zijn en de aandacht trekken. Hierop volgt dat de preheader dan ook net zo aantrekkelijk moet zijn. De preheader is een korte tekst in het bovenste deel van de nieuwsbrief. Vaak is deze tekst in de inbox van de ontvanger al meteen zichtbaar, namelijk onder de onderwerpregel.

3. Call-to-action

Een nieuwsbrief is geen nieuwsbrief zonder een goede call-to-action (CTA). Het doel van de nieuwsbrief is natuurlijk om te zorgen dat de ontvangers jouw website zullen bezoeken. Deze call-to-action kan diverse vormen hebben. Je kunt bijvoorbeeld een link naar een specifieke pagina toevoegen. Het is bewezen dat enkel ‘klik hier’ zetten niet goed genoeg werkt. Het moet voor de lezer duidelijk zijn waarom hij op deze link moet klikken: wat is daar te vinden?

Een goed voorbeeld is om ergens kort informatie over te geven en een CTA toe te voegen met ‘meer informatie’. Zo verhoog je het klikpercentage naar je website. Wat ook goed werkt, is om de CTA een opvallende kleur te geven of er een (bewegende) button van te maken. Zo valt deze nog meer op en heb je meer kans dat erop wordt geklikt.

4. De opmaak

Hoe hoort een nieuwsbrief er uit te zien? Het is vooral belangrijk dat er niet teveel tekst staat. Houd het kort en bondig; extra informatie kun je geven middels een call-to-action. Daarnaast is het aan te raden om niet te veel en te felle kleuren te gebruiken. Het advies is om een huisstijl te ontwerpen en deze in elke nieuwsbrief terug te laten komen. Denk aan dezelfde kleuren, maar ook het lettertype en de stijl van afbeeldingen.

5. Versturen

Nu je meer weet over hoe een nieuwsbrief er uit ziet, is het tijd om deze te versturen. Het is deels afhankelijk van je doelgroep wanneer je de nieuwsbrief het beste kunt versturen. Volgens de Dutch Dialogue Marketing Association kun je nieuwsbrieven het best op donderdag versturen. Nog specifieker kun je de nieuwsbrief het beste rond de lunchpauze of het eind van de middag versturen.

Foto: ribkhan/Pixabay