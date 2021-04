Voor je eigen veiligheid kies je voor een originele oplader

GRONINGEN – Sinds de Chinese winkelgigant vaste voet heeft gekregen in Europa en Nederland hoor je steeds vaker in het nieuws dat telefoons en kabels oververhit raken, in brand vliegen of zelfs ontploffen. In veel van deze gevallen is de oorzaak te wijten aan ondeugdelijke opladers en kabels. Maar wat maakt deze kabels en opladers zo gevaarlijk en waarom kun je beter voor een originele iPhone oplader kiezen?

Waarom zijn imitatie opladers gevaarlijk?

Hiervoor moet je eerst weten hoe een oplader werkt. De adapter van een oplader is een soort voedingsbokje welke er voor zorgt dat er een constante stroom spanning via de adapter en de kabel naar je iPhone vloeit. De omvormers in de adapter zorgen ervoor dat de stroom uit het stopcontact omgezet wordt naar een juiste hoeveelheid stroom (voltage en ampere) waar je iPhone of andere telefoon mee overweg kan om zichzelf goed op te laden.

Bij imitatie producten is de kwaliteit en controle vaak ondermaats waardoor het voor kan komen dat de adapter een grotere hoeveelheid stroom doorstuurt met alle gevolgen van dien voor zowel adapter, kabel als telefoon. Daarbij is de isolatie van de kabels ook vaak erg minimaal waardoor je ooit gewoon de stroom er door heen kunt ‘voelen’.

Kies voor een originele oplaadkabel en adapter

Gezien het feit dat er zoveel mis kan gaan bij imitatie opladers en kabels is het aan te raden om altijd originele producten te kopen echter zijn deze wel vaak wat duurder. Als een van de weinige aanbieders vind je bij Kabelmix.nl écht originele Apple iPhone opladers en dat tegen de scherpste prijs. De producten die aangeboden worden zijn origineel tenzij anders aangegeven met de term OEM.

OEM staat voor Original Equipment Manufacturer. Dit betekend dat de fabrikant van deze producten door Apple goedgekeurd is om het product te maken. De kwaliteit is uitstekend en de prijs is net weer wat voordeliger. De lage prijs voor originele Apple producten komt tot stand doordat er grotere hoeveelheden en in bulk verpakking wordt ingekocht. Het gaat immers om de inhoud en omdat er geen omdoos aanwezig is, maar beschermend plastic komt dat de prijs zeer ten goede.

Foto: Pexels/Pixabay