Voordelen van een refurbished laptop

GRONINGEN – Veel mensen kunnen tegenwoordig maar moeilijk zonder hun laptop. Voor onder andere universiteiten en hogescholen is steeds vaker een laptop vereist, om nog niet te beginnen over kantoren en andere werkgevers waarvan de medewerkers een laptop moeten hebben. Een nieuwe laptop is echter erg duur. Heeft u een voordelige, maar toch een krachtige laptop nodig? Misschien kunt u eens kijken naar een refurbished laptop!

Wat betekent refurbished?

Een refurbished laptop heeft twee kenmerken; hij is al eerder gebruikt, en hij is grondig gereinigd, gecontroleerd op schade en waar nodig gerepareerd, voor hij weer de winkel in gaat. Dit is dus een groot verschil met een tweedehands laptop die bijvoorbeeld te koop is via Marktplaats, of vergelijkbare sites.

Bij tweedehands laptop aankopen is er vaak geen enkele controle of reiniging uitgevoerd. Dit soort laptops liggen vaak al maanden lang stof te happen op zolder of in de schuur, voordat ze verkocht worden. Voor een laptop is stof vangen nooit goed, en een professionele reiniging is soms het enige waardoor blijvende schade kan worden voorkomen. Naast de reiniging van de laptop zelf, is ook de harde schijf vaak niet voldoende hersteld bij een tweedehands laptop. Als de harde schijf niet volledig gewist is, kan dit leiden tot privacy issues. Bij een verkeerd geresette harde schijf kan het ook voorkomen dat uw tweedehands laptop minder snel gaat werken.

Een goede refurbished laptop komt ook altijd met een langdurige garantie. Daarnaast weet u zeker dat de laptop uitgebreid is nagekeken, getest en gereinigd, opdat alle onderdelen optimaal werken en niet binnen een paar weken al mankementen gaan vertonen.

Waarom refurbished laptops?

Er zijn een aantal dingen te zeggen voor het kopen van een refurbished laptop. Vergeleken met nieuwkoop laptops zijn refurbished laptops veel goedkoper, doordat ze al een keer gebruikt zijn. refurbished laptops worden ingekocht voor een tweedehands prijs, en vervolgens weer ‘als nieuw’ gemaakt door een reparatieteam!

Ook vergeleken met tweedehands laptops zijn de voordelen van een refurbished laptop doorslaggevend. Een refurbished laptop wordt namelijk gecontroleerd op schade, gerepareerd en dan getest, voor hij de winkel uit gaat. Bij een tweedehands laptop wordt vaak alleen de data op de harde schijf verwijderd. Verder wordt er niet gekeken naar mogelijk schade, en eventuele defecten van de laptop. Deze extra check bij refurbished laptops neemt een heleboel twijfels weg bij u als klant, ondanks dat de laptop al wel is gebruikt door de vorige eigenaar.

In tegenstelling tot bij refurbished laptops, bieden tweedehands verkopers meestal geen garantie, en zijn ze dus ook niet gecontroleerd voor de verkoop. Het komt helaas wel eens voor dat een tweedehands aankoop niet meer goed werkt, waardoor u als koper machteloos staat. Zeker bij ingewikkelde apparaten als laptops, is het niet aan te raden om deze zonder garantie te kopen. Een apparaat als een laptop of computer zit zeer ingewikkeld in elkaar, waardoor er ook ontzettend makkelijk iets fout kan gaan. Mocht het gebeuren dat de tweedehands laptop het ineens niet meer doet, heeft u geen enkele houvast meer. Reparaties zijn dan erg duur, als ze überhaupt nog mogelijk zijn.

Draagt bij aan het milieu

Ook voor het milieu is een refurbished laptop de beste keuze. Door een gebruikte laptop aan te schaffen voorkomt u de milieuschadelijke productie van een nieuwe laptopbatterij, en zorgt u dat het tekort aan computerchips vermindert. Computer chips zijn sinds een aantal jaar geleden steeds zeldzamer geworden. Goedkope laptops kopen wordt hierdoor steeds lastiger. Een refurbished laptop kopen is beter voor de prijzen van computer onderdelen, omdat het een positieve impact heeft op het chiptekort in de wereld. Een refurbished laptop kopen, daar helpt u niet alleen uzelf mee, maar ook onze wereld!

Foto: Pexels/Pixabay