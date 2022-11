Wat is een G9 lamp? En waar moet ik op letten bij het kopen?

GRONINGEN – Ze voorzien ons dagelijks van licht, bijvoorbeeld in koelkasten, vitrinekasten, afzuigkappen en soortgelijke apparatuur. Maar wat weet jij eigenlijk van G9 steeklampjes?

Waarvoor gebruik je ze?

Een G9 steeklampje is een hoogspanningslamp zonder reflector. Dit houdt in dat het licht niet gericht is, maar gewoon rondom de lamp straalt. Hierdoor kom je dit type lichtbron veel tegen bij decoratie- en sfeerverlichting in de horeca, in winkels en in supermarkten. Maar omdat de G9 lampjes ook erg compact zijn, zijn ze bovenal geschikt voor kleine armaturen. Denk hierbij aan verlichting in witgoed.

Er zijn verschillende soorten steeklampjes, namelijk halogeen-, spaar- en ledlampen. Het is wel belangrijk om te benoemen is dat de G9 led-lampjes niet geschikt zijn als ovenverlichting, want de led-technologie kan niet tegen de hitte. Een halogeen G9 lampje kan dit echter wel. Kijk dus goed naar het type lamp voordat je zomaar G9 steeklampjes bestellen gaat.

Kenmerken

Een G9 led-lamp werkt altijd op 230V, waardoor je het direct op het stroomnetwerk kunt aansluiten en dus geen transformator nodig hebt. Daarnaast heeft een G9 led lamp een laag energieverbruik, waardoor deze lang meegaat en je tot wel 80% op de energiekosten kunt besparen ten opzichte van andere lampen.

Het formaat

De 9 in G9 staat voor de afstand tussen de twee pennen, namelijk 9 millimeter. Maar desondanks is het formaat van G9 lampen niet altijd hetzelfde. Halogeen G9 lampen zijn namelijk vaak kleiner dan led G9 lampen. Vergelijk dus altijd goed de afmetingen van je oude lamp met de opties in de winkel of webshop.

Verschillen

Houd ook rekening met de verschillen. Een halogeen G9 lamp gaat gemiddeld 2.000 branduren mee, terwijl een G9 led lamp tot wel 15.000 branduren meegaat. Een G9 led lamp is daarom zeker een interessante keuze. Je verdient de aanschafkosten zo terug doordat je bespaart op de vervangingskosten van halogeenlampen.

Dimbaar?

Een ander ding om over na te denken is of de lamp wel of niet dimbaar moet zijn. Niet elke G9 steeklamp is namelijk dimbaar, maar er zijn zeker varianten die dat wel zijn. Wanneer een lamp dimbaar is, kun je zelf instellen hoeveel licht de lamp uitstraalt. Zo kun je dus altijd de lichthoeveelheid aanpassen aan de sfeer.

Conclusie

Zoals je ziet, zijn G9 lampen erg breed toepasbaar. Je kunt zowel een dimmende als niet-dimmende variant aanschaffen (mocht je een dimbare lamp kiezen, dan heb je hier overigens wel een bijpassende dimmer voor nodig). Ook zijn ze in verschillende kleurtemperaturen verkrijgbaar. Vraag vooral advies als je er niet helemaal uitkomt.

Foto: byrev/Pixabay