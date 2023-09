Wat is linkbuilding en waarom is het belangrijk voor de SEO van je bedrijf?

GRONINGEN – Je hoort het steeds vaker: ‘SEO is belangrijk!’ SEO bestaat uit veel onderdelen, van zoekwoordenonderzoek tot content optimalisatie. Een onderdeel van de strategie die vaak wordt vergeten is linkbuilding. Maar wat is linkbuilding precies en waarom is het zo belangrijk?

Wat is linkbuilding?

Linkbuilding is een enorm belangrijk onderdeel van SEO, om precies te zijn van Off-page SEO. Het draait allemaal om het verkrijgen van externe links die linken naar jouw website. Je kunt het zien als verwijzingen naar jouw pagina. Hoe meer kwalitatieve backlinks er naar jouw pagina verwijzen hoe beter. Maar waarom? Lees verder en kom erachter wat de voordelen zijn van linkbuilding.

Verbetering van de rankings in de zoekmachines

Zoekmachines zoals Google, Yahoo! en Bing beschouwen links van een hoge kwaliteit als een teken van autoriteit en vertrouwen. Wanneer andere websites naar die van jou linken, zien zoekmachines dit als een indicatie van relevantie en waarde van je site. Je zou kunnen zeggen dat een backlink een soort aanbeveling is van de ene site naar de andere! Als gevolg hiervan zullen zoekmachines je belonen en hoger rangschikken in de zoekresultaten.

Toename in organisch verkeer

Backlinks leiden tot een verbetering van jouw zichtbaarheid in de zoekresultaten. Dit is goed, want veel mensen kijken na het invullen van een zoekopdracht in Google slechts naar de bovenste vijf tot tien resultaten. Wanneer jouw website zich hier bevindt, zullen meer mensen hierop klikken wat leidt tot meer organisch verkeer naar je website. Goed voor je business!

Versterk je online autoriteit en geloofwaardigheid

Door relevante en waardevolle content op je site te publiceren kun je ervoor zorgen dat gezaghebbende websites hiernaar zullen verwijzen door middel van een link. Wanneer er meerdere links naar jouw pagina leiden, zal dit je online autoriteit verhogen. Ook kom je een stuk geloofwaardiger over op het moment dat veel andere websites verwijzen naar de jouwe. Dit is niet alleen goed voor de zoekmachine, maar ook voor de Google gebruikers. Zij zullen jouw website en bedrijf eerder vertrouwen. Dit wordt niet alleen in Nederland, zo kun je ook kiezen voor internationale linkbuilding!

Doe het voor de gebruiker!

Het is belangrijk om SEO-technieken niet enkel uit te voeren voor de zoekmachines, maar ook voor de gebruiker. Vul je website dus zeker niet met content om backlinks te verkrijgen, maar focus je op het creëren van waardevolle en relevante content die gemaakt is voor de bezoekers van je pagina. Wanneer de kwaliteit van je content hoog ligt, zullen de backlinks volgen.

SEO, en in dit geval linkbuilding, is erg belangrijk voor je bedrijf. Het leidt tot betere rankings in de zoekmachine, meer bezoekers en een verhoogde autoriteit en geloofwaardigheid. Wie wil dat niet? Begin vandaag nog met het opzetten van je strategie.

Foto: Canva Studio/Pexels