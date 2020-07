Wat zijn de opties voor internet en TV in Groningen?

Ondanks dat we met zijn allen steeds meer mobiel doen is een vaste aansluiting thuis voor internet, digitale TV en eventueel bellen via de vaste lijn nog steeds gemeengoed. Dat zal voorlopig ook nog wel even zo blijven want Netflixen, downloaden, gamen etc. werkt toch beter en makkelijker via een vaste aansluiting met eventueel WiFi, dan via de mobiel. Bovendien hebben veel mobiele abonnementen nog een datalimiet of anders wel een fair use policy die al snel is bereikt met een slechts een paar uurtjes Netflix, NPO Start of een andere streamingdienst.

Maar wat zijn nu de mogelijkheden voor een snelle vaste aansluiting thuis? In de stad Groningen, Appingedam, Delfzijl, Winschoten en de kernen van andere Groningse plaatsen is een snelle stabiele verbinding over het algemeen geen probleem. Doe de postcodecheck voor internet & TV om op te controleren welke internetproviders op jouw adres het snelste internet kunnen leveren.

Internet via de kabel

Met uitzondering van Veendam is in de hele provincie Groningen Ziggo de provider voor het kabelnet. In Veendam is de kabel in beheer van de Stichting Kabelnet Veendam (SKV). SKV heeft overigens een groot deel van het coax kabelnet inmiddels vervangen door glasvezel tot in de woning.

Bij Ziggo is een groot deel van het kabelnet inmiddels ook uitgevoerd met glasvezel, maar de laatste tientallen tot honderden meters van de wijkkast tot de woning is bij Ziggo nog altijd de “ouderwetse” TV coaxkabel. De technische eigenschappen van coax staan supersnel internet echter niet in de weg en Ziggo is dan ook hard bezig om het hele netwerk op te waarderen voor GigaNet, internet met de snelheid van minimaal een gigabit.

Internet via ADSL en VDSL

Andere internetproviders leveren hun internet, TV en vaste telefonie, ook wel “alles in één” genoemd, in de meeste gevallen via ADSL en VDSL. Dit type verbinding komt via de telefoonkabel van KPN de woning binnen. Alhoewel deze techniek lagere snelheden dan kabel en glasvezel aankan, zijn via VDSL toch snelheden mogelijk tot ongeveer een halve gigabit.

ADSL is hier de oudere langzamere variant, maar wellicht toch een goede optie. Als je je aansluiting voornamelijk gebruikt voor e-mailen, surfen en eventueel op één apparaat gelijktijdig een streamingdienst bekijkt, dan is de ADSL snelheid voor jou wellicht prima.

Ook KPN legt overigens in steeds meer plaatsen glasvezel aan tot in de woning. Als dat ook al in jouw straat het geval is, dan heb je de optie om een snelle glasvezel verbinding te nemen via een aanbiedende internetprovider. Dit kan KPN zelf zijn, maar KPN stelt zijn netwerken, in tegenstelling tot Ziggo, ook open voor andere providers. Je hebt hier dus keuze!

Glasvezel in de Groningse buitengebieden

Groningen is een provincie met veel landelijke buitengebieden. Net als in de rest van Nederland waren deze gebieden lang verstoken van snel internet. Kabel is hier vrijwel nergens aangelegd omdat dat niet rendabel was en als er al internet via ADSL mogelijk was, dan was dit door de grote afstand naar de centrale vaak traag en onstabiel.

De laatste jaren komt hier echter verandering in. Overal in Nederland ontstaan burgerinitiatieven voor de aanleg van glasvezel in onrendabele gebieden. Groningen is hierin geen uitzondering. Sterker nog, in de provincie wordt in sneltreinvaart werk gemaakt van glasvezel in de buitengebieden. Verschillende initiatiefnemers hebben zich hiervoor verenigd in het project Snel Internet Groningen. Met gebundelde krachten zijn hierdoor de laatste jaren veel gebieden in Groningen voorzien van glasvezel. Bewoners en bedrijven kunnen hierdoor een supersnelle internetverbinding krijgen en daarbij ook andere diensten zoals digitale televisie en vast bellen afnemen.

Deze glasvezelnetwerken zijn altijd zogenoemde “open netwerken”, wat betekent dat het open staat voor iedere provider die zijn diensten wil aanbieden op het net. Het is dan ook de verwachting dat je op termijn ook in de buitengebieden een ruime keuze hebt uit internetproviders en je dus een aanbieder kunt kiezen die het beste bij jou wensen aansluit.

Conclusie

Zoals je in dit artikel kunt lezen loopt Groningen zeker niet achter als het gaat om snel internet voor thuis. In de steden en dorpen kun je meestal zelfs kiezen uit meerdere netwerken en een keur aan providers. Als je wat meer afgelegen woont dan ben je wellicht al aangesloten op glasvezel van één van de projecten van Snel Internet Groningen. Zo niet, dan is de kans groot dat op niet al te lange termijn de glasvezelkabel de grond in gaat.

Foto: Hestec e-concepts