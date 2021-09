Wat zijn de voordelen van adverteren op Facebook?

GRONINGEN – Wil jij de zichtbaarheid en naamsbekendheid van je bedrijf vergroten? Dan kan adverteren op Facebook een goede investering zijn.

Wie vandaag zijn of haar producten of diensten wil promoten, heeft daarvoor tal van mogelijkheden. Eén van die mogelijkheden is Facebook adverteren, waarbij je een advertentie laat zien in en naast de tijdlijn van gebruikers van dit sociale medium. En je kunt zelf het budget bepalen, het doel en de doelgroep van de advertentie kiezen en de inhoud instellen. Klinkt misschien als een bult werk, maar niets is minder waar! En natuurlijk helpt Facebook je bij het aanmaken, beheren en optimaliseren van je advertentie(s).

Doelgericht

Doordat je diverse soorten doelen kunt kiezen voor je advertentie, is het mogelijk om behoorlijk doelgericht te adverteren. Je kunt bijvoorbeeld een advertentie maken met als doel meer bezoekers naar je website te sturen, meer likes op je Facebookpagina te verzamelen, meer reacties onder een Facebookbericht te krijgen, een app te laten installeren of bijvoorbeeld meer producten of diensten te verkopen. Bij het aanmaken van de advertentie kies je direct het doel dat bij jouw advertentie past.

Daarnaast kun je de doelgroep van een advertentie zeer nauwkeurig bepalen. Wil jij je advertentie bijvoorbeeld alleen laten zien aan mensen uit de provincie Groningen, de stad Groningen of alleen de Korrewegwijk? En toon je het dan aan alle bewoners of slechts aan jonge moeders in de leeftijd van 16 tot en met 25? Je merkt het al, er zijn ontzettend veel mogelijkheden om je doelgroep te specificeren. Maar denk naast geslacht, woonplaats en leeftijd ook aan opleiding, beroep, de interesses die men op Facebook heeft aangeklikt en belangrijke levensgebeurtenissen, zoals relatiestatus, verloofd, getrouwd, een nieuwe baan of recentelijk verhuisd.

Betaalbaar

Omdat een Facebookadvertentie zeer nauwkeurig kan worden ingezet, weet je op voorhand al precies aan hoeveel gebruikers de advertentie wordt getoond. En doordat je het budget helemaal zelf bepaalt, kun je een advertentie zo duur of goedkoop maken als je zelf wilt. Op die manier is adverteren op Facebook dus altijd en voor iedereen betaalbaar. Bovendien kun je er al adverteren vanaf een paar euro. Maar hoe nauwkeuriger je de advertenties instelt, des te meer waar krijg je natuurlijk voor je geld.

Wanneer je kiest voor een zogeheten looptijdbudget kun je zelfs de dag(en) en het tijdstip selecteren waarop de advertentie getoond moet worden. Het te besteden bedrag wordt dan door het systeem van Facebook zoveel mogelijk gelijkmatig verdeeld over de periode die je hebt geselecteerd. Zo baken je de bestedingen dus duidelijk af en voorkom je dat er meer geld wordt uitgegeven dan je van plan was. En natuurlijk kun je een advertentie op elk moment stopzetten en finetunen als blijkt dat het niet helemaal loopt zoals je had verwacht.

Foto: coffeebeanworks/Pixabay