Wat zijn UTP-kabels en wat zijn de voordelen ervan?

GRONINGEN – Internet speelt een steeds grotere rol in ons leven. Waar we vroeger alleen internet nodig hadden voor onze computer, maakt vrijwel elk apparaat tegenwoordig wel gebruik van een internetverbinding. Deze verbinding kan op verschillende manieren tot stand komen. Zo kun je apparaten draadloos verbinden aan een WiFi-netwerk, maar je kunt ook gebruik maken van ethernet kabels (UTP-kabels). In dit artikel leggen we uit wat UTP-kabels zijn, hoe ze werken en wat de voordelen ervan zijn.

Unshielded Twisted Pair

Een ethernet kabel is een netwerkkabel die gebruikt wordt om een internetverbinding tot stand te brengen. UTP staat voor Unshielded Twisted Pair (on-afgeschermd gedraaid paar). Een UTP-kabel bestaat uit acht losse, onbeschermde aderen die in paren van twee om elkaar zijn gedraaid. Er zijn in totaal dus vier paren van twee aderen in één kabel.

Voorkomen van storingen

De aderen van hetzelfde paar worden om elkaar gedraaid, zodat elektromagnetische storingen kunnen worden voorkomen. Elk paar in een UTP-kabel bestaat uit twee aderen met eenzelfde kleur. Zo hoort een blauwe ader altijd bij een wit-blauwe ader, een rode ader bij een wit-rode ader, et cetera. De kleur van een paar verwijst naar de volgorde waarop de paren moeten worden aangesloten aan een connector of wandcontactdoos.

Wat is de juiste volgorde?

Elke UTP-kabel heeft dezelfde kleurcodes. Binnen Europa wordt altijd de B-norm gehanteerd voor het aansluiten van een UTP-kabel. De volgorde volgens de B-norm is als volgt: wit-oranje, oranje, wit-groen, blauw, wit-blauw, groen, wit-bruin, bruin.

Categorieën UTP-kabels

Er zijn diverse categorieën UTP-kabels te onderscheiden. De afkorting hiervan is ‘cat’ en een categorie geeft aan wat de snelheid van de kabel is. Hoe hoger het nummer van de categorie, hoe hoger de overdrachtssnelheid en bandbreedte van de kabel. Een UTP cat 6 kabel heeft bijvoorbeeld een overdrachtssnelheid van duizend mbit per seconde en een bandbreedte van 250Mhz.

Voordelen t.o.v. WiFi

Als je veel apparaten hebt die gebruik (moeten) maken van een netwerkverbinding, is het aan te raden om hiervoor een UTP-kabel te gebruiken, in tegenstelling tot WiFi. Met een UTP-kabel heb je namelijk meer garantie op een stabiel netwerk. omdat de kans op storingen veel kleiner is. Bovendien kun je kiezen welke categorie kabel je wil, waardoor je bovendien een snellere verbinding hebt dan wanneer je gebruik maakt van WiFi. Al Met al is en UTP-kabel dus een stuk betrouwbaarder dan WiFi.

Foto: Zozz_/Pixabay