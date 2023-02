Waterontharder: wat is het en hoe werkt het?

GRONINGEN – Ons drinkwater bevat allerlei stoffen, waaronder magnesium en calcium (kalk). Als er veel van deze stoffen in het water zitten, noemen we het ‘hard’ water. Wanneer er weinig stoffen in zitten, noemen we het ‘zacht’. Een waterontharder kan hard water weer zacht maken. Hoe werkt dat? En wat zijn de (positieve) effecten daarvan?

Simpel gezegd haalt een waterontharder magnesium en calcium uit het water. Dit doet het apparaat door kalkdeeltjes uit het water te filteren, bijvoorbeeld door middel van kunsthars. Vaak wordt een ontharder daarom op de waterleiding geïnstalleerd. Hierdoor komt het water direct zacht uit alle kranen in het huis. Hoe het werkt, is dat al het water eerst door de ontharder stroomt, alvorens het uit de kraan komt. In de ontharder bevindt zich namelijk een filter waarin de kalkdeeltjes blijven hangen. Vervolgens komt er zacht water uit de kraan, zonder dat dit extra tijd of moeite kost.

Voordelen van zacht water

Er zitten veel voordelen aan het hebben van zacht water in plaats van hard water. Kalk is niet per se ongezond, maar toch is het beter om zacht water te nuttigen en gebruiken. Ten eerste wordt schoonmaken en afwassen een stuk eenvoudiger wanneer je gebruikmaakt van zacht water. De kalk in hard water kan namelijk zorgen voor kalkaanslag op kranen of servies. Als er zacht water uit de kranen komt, heb je dit probleem natuurlijk niet meer. En dat scheelt een hoop schoonmaken. Wil je weten hoe hard het water in jouw woonplaats is en of je dus een waterontharder nodig hebt? Kijk dan op de site van Omega.

Voorkom kalkaanslag en verkalking

Een groot voordeel van waterontharders is dat het kalkaanslag en verkalking voorkomt. Dit kan voorkomen in waterkokers, koffiezetapparaten of wasmachines. Dit is natuurlijk erg vervelend en zorgt er bovendien voor dat deze apparaten meer energie verbruiken. Wanneer er zacht water uit de kraan komt, zit hier geen kalk in en zal er dus ook geen kalkaanslag op de apparaten in huis komen. Bovendien zal het water dat je gebruikt om schoon te maken ook vrij zijn van kalk. Je zult merken dat schoonmaken hierdoor een stuk eenvoudiger gaat, omdat je geen strepen meer krijgt op bijvoorbeeld tegels.

Beter voor de huid

Ten slotte is gebleken dat zacht water beter is voor de huid dan hard water. Kalkdeeltjes kunnen namelijk in de poriën komen, waardoor de huid minder goed beschermd wordt door huidvetten. Hierdoor kan de huid uitdrogen, waardoor er jeuk en irritatie kunnen ontstaan.

Foto: Arcaion/Pixabay