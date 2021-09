Welke smartwatches kunnen we dit najaar verwachten?

GRONINGEN – De dagen worden korter, buiten wordt het kouder, we streven af op het einde van 2021. Het najaar staat gelukkig niet alleen in teken van dit sombere weer. Ook kunnen we dan weer nieuwe gadgets verwachten. En in dit geval: nieuwe smartwatches! Het grote Apple event is net achter de rug en de Apple Watch 7 is gepresenteerd. Dat is niet de enige smartwatch die uit is gekomen afgelopen tijd. Benieuwd welke nieuwe slimme horloge er zijn? De jongens van Smartch.nl hebben dit voor jullie uitgezocht.

#1. Apple Watch Series 7

Op 14 september heeft het jaarlijkse Apple event weer plaatsgevonden. Naast dat de nieuwste iPhone en nieuwste iPad werden gepresenteerd, mochten we ook kennismaken met de Apple Watch Series 7. De ene keer komen er meer nieuwe functies bij dan de andere keer. Bij de Apple Watch Series 7 zijn de volgende punten verbeterd ten opzichte van de series 6:

Het scherm is groter én sterker

Keuze uit nieuwe kleuren

33% sneller opladen

1mm groter dan de Series 6

Het is dus allemaal weer net wat beter dan de voorganger, zoals we gewend zijn bij Apple. Maar echt grote veranderingen zien we niet ten opzichte van de Apple Watch 6.

#2. Galaxy Watch4

Ook Samsung heeft een nieuwe smartwatch uitgebracht, namelijk de Galaxy Watch4. Dit is de opvolger van de Watch3. Meteen zien we al een grote verandering ten opzichte van de oudere generaties. De Galaxy Watch4 werkt namelijk niet op het Tizen-systeem, zoals de voorgangers, maar op het Wear OS-systeem van Google. Samsung wilt de strijd aangaan met Apple als het gaat om meest verkochte smartwatch en dit is de eerste belangrijke stap hierin.

Daarnaast zijn de volgende punten ook beter ten opzichte van de Galaxy Watch3:

Nieuwe gezondheidsfuncties

Ingebouwde kompas

16GB aan opslag in plaats van 8GB

Langere batterijduur

#3. Fossil Gen 6

Een wellicht minder bekende smartwatch merk is de Fossil Gen 6. De van oudsher horlogemakers spelen de laatste tijd steeds meer in op de trend van smartwatches. En dat doen ze goed! Deze horloges zijn wat meer gericht op een mooi design en dat kan je ook weer zien bij de Gen 6. Ten opzichte van de Gen 5 is deze smartwatch verbeterd op de volgende punten:

Voorzien van Wear OS 3 (na de update in 2022)

Langere accuduur

Speciaal ontwikkelde processor met 8GB opslag

De beste nieuwe smartwatch

De drie smartwatches die uit zijn gekomen hebben allemaal hun voor- en nadelen. Ook valt er nu nog weinig te zeggen over wat de beste smartwatch is, als we kijken naar bovenstaande horloges. Zoals vaak wordt geconcludeerd, is de Apple Watch de beste slimme horloge voor iPhone gebruikers. Voor Android gebruikers is het meer een kwestie van smaak en welke functionaliteiten je wenst. Daarom is het belangrijk om goed te vergelijken voordat je een nieuwe smartwatch koopt.

Beste in de categorie sporthorloge

Hierin kan er ook onderscheid gemaakt worden tussen een smartwatch en een sporthorloge. Fanatieke sporters hebben zo meer wensen als het gaat om sport functionaliteiten. Hierbij is het meten van je hartslag slechts het begin. Ook moet de horloge niet in de weg zitten tijdens het sporten en comfortabel dragen. De nieuwe gezondheidsfuncties van de Galaxy Watch4 zijn veelbelovend. Dit kan daardoor wel eens de beste sporthorloge worden. Maar ook de andere twee horloges zijn uitermate geschikt voor tijdens het sporten.

Foto: Karolina Grabowska/Pexels