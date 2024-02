Zonnepark Eekerpolder krijgt belangrijke subsidie

Wie via de Vogelzangsterweg, net buiten Scheemda, ‘naar achteren’ rijdt zal niet vermoeden dat daar het grootste zonnepark van Nederland gebouwd gaat worden. Pas wanneer je helemaal doorrijdt en via de Eekerweg het gebied binnenkomt besef je de omvang van het project.

Eind 2023 heeft de overheid de SDE++-subsidie voor Zonnepark Eekerpolder definitief toegekend. De overheid streeft ernaar om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland tegen 2030 met minstens 55% te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. De SDE++ subsidieregeling speelt een rol bij het verwezenlijken van dit doel.

‘Vertrouwen in toekomst van het park’

Jaap Keuning, voorzitter Coöperatie Eekerpolder: “De overheid toont vertrouwen in de ontwikkeling van Zonnepark Eekerpolder door toekenning van deze belangrijke subsidie. Het geeft ons een enorm vertrouwen in de toekomst van het park.”

Eind november is met de laatste grondeigenaar een akkoord gesloten en is nog eens 13 hectare aan het park toegevoegd. De contouren van het park volgen daarmee het ontwerp van de landschapsarchitect van de gemeente Oldambt. Vanaf 2025 levert alleen al dit toegevoegde deel van het zonnepark 13 Megawatt stroom per jaar. Dat is genoeg om circa 3.500 huishoudens van stroom te voorzien. Het hele Zonnepark Eekerpolder levert naar verwachting straks 170 Megawatt stroom per jaar.

Het Zonnepark

Zonnepark Eekerpolder ligt verscholen tussen het spoor, het Winschoterdiep en de N33, aan weerszijden van de Eekerweg en is slechts te bereiken via de Vogelzangsterweg of Kanaalweg in Scheemda. Met een oppervlak van in totaal 170 hectare wordt dit weliswaar het grootste zonnepark van Nederland, maar blijft het toch buiten het zicht. Het zonnepark komt te liggen in de gemeenten Midden-Groningen en Oldambt.

Zonnepark Eekerpolder is een samenwerking tussen Novar, ontwikkelaar van zonneparken en Coöperatie Eekerpolder. Beiden zijn, ieder voor de helft, eigenaar van het park. Coöperatie Eekerpolder is een lokaal initiatief van inwoners uit de gemeenten Midden-Groningen en Oldambt. De coöperatie zet zich in voor de landschappelijke inrichting en voor de besteding van de opbrengsten uit het zonnepark ten gunste van de omgeving.

Met onze coöperatie willen we mee bepalen en meedelen als het gaat om de eigentijdse ontwikkeling op het gebied van energie en landschap. Bij het project is er extra aandacht voor biodiversiteit. Circa 25 hectare van het totale oppervlak wordt ingericht met een natuurbestemming. Charlotte Breunis, student planologie en actief lid van Coöperatie Eekerpolder: “De subsidie en het extra stuk grond zorgen niet alleen voor meer financiële stabiliteit, maar het geeft ons letterlijk meer ruimte om voor de Groningers op te komen.”

Bouwwerkzaamheden

De planning is om vanaf begin 2024 de grond voor te bereiden voor de bouwwerkzaamheden. Medio 2024 zullen de eerste contouren van het park zichtbaar worden. Vanaf 2025 is het zonnepark operationeel.

Foto: Harald Rotgers (De CommunicatieGids)