Coöperatie GOED helpt energiearmoede verlichten in Midden-Groningen

SAPPEMEER – De prijzen van gas en stroom stijgen snel. Hierdoor komen ook in Midden-Groningen huishoudens terecht in energiearmoede. Deze huishoudens hebben een hoge energierekening, een laag inkomen en weinig middelen om hun huis te verduurzamen. Coöperatie GOED wil energiearmoede verlichten met een zonnedak in Sappemeer. De opbrengsten van de duurzaam opgewekte stroom worden uitgedeeld aan huishoudens die dat goed kunnen gebruiken.

Groene stroom opwekken

Bijdragen aan een eerlijke energietransitie is de insteek van coöperatie GOED, waarbij GOED staat voor Groen Opwekken En Delen. De energiecoöperatie ontwikkelt duurzame-energieprojecten om met de opbrengsten energiearmoede te verlichten. “Energieprojecten leveren geld op”, zegt initiatiefnemer Musetta Blaauw. “En als burgers deze samen ontwikkelen, dan kunnen zij ook samen beslissen wat er met die opbrengsten gedaan wordt.”

De winst van de GOED-projecten gaat naar huishoudens die dat goed kunnen gebruiken. Zij ontvangen €10 per maand op hun rekening. “Dat noemen we GOEDgeld: om een stukje van de energierekening te betalen of te investeren in verduurzaming van hun woning om daarmee de energierekening te verlagen”, aldus Blaauw. Met de gemeente is afgesproken dat de donaties vanuit dit project niet worden gekort op de bijstand.

Zonnedak in Sappemeer

Via het project Samen ZONder Asbest is een agrarisch dak beschikbaar gesteld. Hiervan is het asbest inmiddels verwijderd en het dak klaar om vol gelegd te worden met 162 zonnepanelen die samen ca 65.000 kWh per jaar opwekken. Via de postcoderoosregeling is subsidie verleend, waardoor de zonnepanelen geïnstalleerd kunnen worden. Voorwaarde voor deze subsidie is dat er 15 deelnemers in het postcodegebied rondom het dak lid worden van coöperatie GOED.

Bijdragen door gratis lid te worden

De coöperatie roept iedereen in Midden-Groningen die goed wil doen op om lid te worden van coöperatie GOED. “Doe mee, word lid! Met het gratis lidmaatschap mag je jezelf GOEDe Vriend noemen en zorg je ervoor dat dit zonnedak gerealiseerd kan worden”, roept Blaauw op. “Het kost niets. En door jou kunnen de opbrengsten worden uitgedeeld aan huishoudens in Midden-Groningen die verkeren in energiearmoede.”

Meer opwekprojecten in uitvoering

Niet alleen in Midden-Groningen worden daken op deze manier ingezet om energiearmoede te verlichten. Meerdere daken in de stad Groningen en Leeuwarden worden deze winter voorzien van in totaal ruim 1200 zonnepanelen. Verderop in het jaar staan projecten in Drenthe en Gelderland op de planning.

De Zon Op Alle Daken-methodiek

Coöperatie GOED vloeit voort uit de Zon Op Alle Daken-methodiek dat ontwikkeld werd met steun vanuit het Nationaal Programma Groningen. Met Zon Op Alle Daken kunnen huishoudens in energiearmoede profiteren van de energietransitie door zon-op-dak-projecten. Maar het is ook toepasbaar op zon-op-land-, wind- en waterkrachtprojecten. De methodiek is via maatschappelijke ontwikkelaar Zon Op Alle Zaken BV beschikbaar voor andere energiecoöperaties om in te zetten in eigen projecten.

Meer informatie of meteen lid worden?

Coöperatie GOED organiseert op 12 januari een online informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden. Meer informatie en/of meteen lid worden kan op de website cooperatiegoed.nl.

Foto: Coöperatie GOED