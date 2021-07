Doe Museum maakt doorstart als Pop-Up museum

HOOGEZAND – Het Doe Museum maakt een doorstart als Pop-Up museum en is van zaterdag 10 juli t/m zondag 22 augustus deze zomer in Kielzog te vinden. De theaterzaal van Kielzog staat de hele zomer in het teken van bouwen, kunst en dingen doen.

Het Doe Museum is een museum vol inspiratie. Laat de kunstenaar in jezelf los, bouw een meesterwerk of pak je Picasso-momentje met een kwast en schilder in ons atelier. In het museum kun je de hele dag aan de slag. Daarnaast mag je elke dag meedoen met te gekke kunstworkshops tussen 14:00 en 16:00 uur. Ontdek de tentoonstellingen, ga creatief aan de slag en speel. Daar ben je nooit te oud voor! Het Doe Museum is voor iedereen van 5 t/m 89 jaar.

Kunstworkshops

Je kunt meedoen aan verschillende toffe kunstworkshops waarin je alles leert over bricks. Denk aan sieraden maken, een stad van hoge gebouwen, een tas, een animatiefilm of je favoriete dier! Laat je verrassen en leer deze gekleurde blokjes op een andere manier gebruiken dan je gewend bent. Kijk voor meer informatie op kielzog.nl/activiteit/pop-up-doemuseum/.

Foto: Kielzog