Figuranten gezocht voor De Wijk De Wereld in Foxhol

FOXHOL – Op dit moment is theaterproject De Wijk De Wereld samen met bewoners van Foxhol bezig met het maken van een voorstelling die van 24 t/m 26 september in Kielzog te zien is.

Ter voorbereiding daarop maakt De Wijk De Wereld altijd een lied en videoclip, en zo ook in Foxhol. Niemand minder dan Pe & Rinus zullen het lied ‘Foxhol Foxhol’ zingen en zijn woensdagmiddag in Foxhol om daar de clip op te nemen. Daarom zoekt de organisatie figuranten in de vorm van inwoners uit Foxhol.

Wil je meedoen?

Het enige dat er van je gevraagd wordt is of je op woensdag 1 september ongeveer 20 minuten beschikbaar bent, tussen 09.30-16.00 uur (je staat dan op een plek in Foxhol en hoeft alleen even in de camera te kijken). Geef je op via iris@dewijkdewereld.nl en laat het weten als je voorkeur hebt voor een tijdstip.

Foto: Kielzog