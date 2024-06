Geef uw mening over het gebruik van kerken in Midden-Groningen

Kerkenvisie Midden-Groningen

In onze gemeente staan 48 kerkgebouwen. Elk dorp en veel wijken hebben wel 1 of meerdere kerkgebouwen die op verschillende manieren worden gebruikt.

Bij het opstellen van de Kerkenvisie nemen we ook graag uw mening mee over kerkgebouwen in onze gemeente. Wat vindt u de beste invulling voor het gebruik van de kerk(en) in uw dorp of wijk? Wat vindt u belangrijk voor de toekomst of wat juist niet?

Vragenlijst

We willen u vragen om deze vragenlijst in te vullen. Hierin geeft u uw mening over het gebruik van kerkelijke gebouwen in onze gemeente.

Het invullen van de vragenlijst helpt ons om een duidelijk beeld te krijgen van het gewenste gebruik van kerken in onze gemeente. Uw antwoorden en de mening van andere betrokkenen nemen we mee bij het opstellen van de Kerkenvisie.

Foto: Gemeente Midden-Groningen