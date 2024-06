Gemeente Midden-Groningen ziet voor de komende jaren forse tekorten

Tekorten vanaf 2025

Het college van burgemeester en wethouders stelde op donderdag 6 juni de Voorjaarsnota vast. Daarin wordt gekeken naar de ontwikkelingen van dit jaar en de komende 4 jaren. Het lijkt erop dat de gemeente 2024 nog kan afsluiten met een klein positief resultaat. Daar tegenover staan grote tekorten vanaf 2025, met al in 2025 een negatief resultaat van € 4,5 miljoen. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft met het Rijk onderhandeld over de herijking van het gemeentefonds. Het Rijk heeft de zogenaamde opschalingskorting vanaf 2026 geschrapt. Daarvoor komt een eenmalige korting in 2025. Deze korting leidt voor de gemeente Midden-Groningen tot een nadeel van € 2,7 miljoen in 2025. De kortingen op het gemeentefonds in 2026 tot en met 2028 zijn hierdoor lager, maar zorgen nog steeds voor forse tekorten. Het Rijk geeft wel een compensatie voor een aantal specifieke kosten die de gemeente moet maken. In de jaren 2026 tot en met 2028 loopt het tekort verder op van afgerond € 9 miljoen naar € 11 miljoen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeenteraad. De stukken van de Voorjaarsnota komen bij de vergadering van 11 juni 2024 aan de orde.

Foto: Gemeente Midden-Groningen