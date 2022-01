Gift voor Stichting Samenkomen uit Hoogezand-Sappemeer

HOOGEZAND-SAPPEMEER – De dames van serviceclub Inner Wheel bundelden de krachten en ondersteunen Stichting Samenkomen met een gift van 750 euro.

Inner Wheel is een serviceclub met als voornaamste doel het bevorderen van de onderlinge vriendschap en het samen actief zijn in het vervullen van sociale en servicegerichte taken. Het motto is ‘Met elkaar, voor elkaar èn voor anderen’. De club in de gemeente Midden-Groningen zet zich de komende twee jaar in voor het landelijke project Hart voor Vrouwen. Want er is veel geld nodig voor gedegen wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. Er worden levens mee gered. Maar ook lokaal is gezocht naar een project met de focus op vrouwen. En gevonden!

Gift voor succesvol project

Bahja Mohamed vertelt enthousiast dat ze elke woensdagochtend naailes geeft bij Trefpunt Suranti in Hoogezand. Het is een mooi moment voor ontmoeting tussen bewoners met heel verschillende culturele achtergronden. Terwijl de naaimachines snorren, wordt er ondertussen druk gekletst, geleerd en gelachen. Omdat het zo’n succesvol project is gebleken, was er behoefte aan nog een naaimachine. Daarom ontvangt Bahja een bedrag van 750 euro voor de aanschaf van een naaimachine, lockmachine en bijbehorende materialen van Inner Wheel.

Foto: Stichting Samenkomen/Facebook