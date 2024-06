Gratis hulp bij isoleren en energie besparen in Woldwijck

Dit doet de Klusbus

De Klusbus helpt u met kleine energieklussen. Zoals het bevestigen van tochtstrips, radiatorfolie en het dicht maken van kieren. Het materiaal en het werk dat de Klusbussers doen is gratis.

Dit doet de cv-dokter

Ook de cv-dokter helpt u gratis. De cv-dokter berekent hoeveel warmte uw huis nodig heeft en stelt de juiste temperatuur in. Daarnaast kan de cv-dokter ervoor zorgen dat de cv-installatie beter werkt. Dit kan zorgen voor een besparing van wel 10% op de energierekening.

Bespaarcoaches: Hulp bij isoleren en subsidies

U kunt maandelijks het meest besparen met het isoleren van vloeren, daken, muren of het vervangen van glas. Er zijn verschillende subsidies hiervoor. Daarom is het slim om nu al te kijken wat er mogelijk is. Om subsidie te krijgen moet u weten welke subsidies er zijn. Maar ook hoe u recht kunt krijgen op deze subsidies. Dit is soms veel uitzoekwerk. De Bespaarcoaches helpen daarmee. Medewerkers van Jouwbespaarcoach herkent u aan hun witte hesjes. Ze lopen door de wijk om bij inwoners aan te bellen, maar staan ook bij de Jumbo op de parkeerplaats.

Foto: Gemeente Midden-Groningen (ingezonden)